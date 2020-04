Muhtarlardan büyükşehir ve ilçe belediyesine teşekkür Kuşadalı muhtarlar, “ Güç birliğinden Kuşadası kazanıyor “

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mahalle muhtarlarıyla her ay rutin olarak yaptığı istişare toplantısını korona virüs nedeniyle bu kez telefon aracılığıyla gerçekleştirdi.

İlk olarak ilçe merkezinde bulunan mahallelerin muhtarlarını tek tek arayan Başkan Ömer Günel, kendisine iletilen şikayetleri ilgili birim müdürlerine bildirerek sorunların çözülmesini istedi.

Kuşadası Belediyesi ile ilçede bulunan 23 mahalle muhtarlığı arasında koordinasyon sağlamak ve sorunların daha hızlı bir şekilde çözülmesi amacıyla Belediye Başkanı Ömer Günel’in öncülüğünde düzenlenen istişare toplantısı bu ay dijital ortamda gerçekleşti. Mahalle muhtarlarını telefonla arayan Başkan Ömer Günel, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı Kuşadası mahallerinde yaşanan aksaklıkları not aldı. Başkan Ömer Günel, sıkıntıları ilgili birim müdürlerine ileterek çözülmesini istedi.



İlk olarak ilçe merkezinde bulunan 13 mahallenin muhtarıyla görüşen Başkan Ömer Günel, koronavirüs (Covid19) salgın hastalığı nedeniyle kentte aksaklık yaşanmaması için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Mahalle muhtarlarıyla koordinasyonu kopartmadıklarını ifade eden Başkan Ömer Günel “Koronavirüs salgınının tüm dünyaya olduğu gibi ilçemizde de olumsuz etkileri oldukça büyük. Biz kentimizde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçebilmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyemiz de bu süreçte tüm imkanlarıyla yanımızda. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ederim. Mahalle muhtarlarımızla rutin olarak gerçekleştirdiğimiz toplantımızı salgın nedeniyle bir araya gelerek yapamadık. Bu nedenle her muhtarımı telefonla tek tek arayarak sorun ve önerilerini dinledim. Yaşanan aksaklıkları anında ilgili birim müdürlerine ileterek giderilmesini istedim. Bu zor günleri birlikte hareket ederek atlatacağız” dedi.



Değirmendere Mahalle Muhtarı İsmail Atal, Kuşadası’nın Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte değişmeye başladığını belirterek “İnsanlık olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Başkanımız Ömer Günel bu zor günlerde bizi unutmadı. Salgın nedeniyle gerçekleştiremediğimiz rutin toplantımızı telefon aracılığıyla yaptık. Yaşadığımız sorunları kendisine ilettim. Sağ olsun sorunlarımızı anında ilgili birimlere ileterek çözülmesini istedi. Mesela mahallemizdeki yeşil alanlara bakım yapılmasını istedim. Ekipler anında harekete geçti. Ben başkanımızın samimiyetine güveniyorum ve sonuna kadar yanındayım. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın özlem Çerçioğlu’na da Kuşadası’na verdiği destekler için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



Türkmen Mahallesi Muhtarı Ümit Özyağcı ise Türkmen Mahallesi’nde yaşanan yeniliklerden memnun olduklarını belirterek “Mahallemizde Belediye Başkanı Ömer Günel sayesinde büyük bir değişim yaşanıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na da ilçemize gösterdiği ilgi ve verdiği destek için ayrıca teşekkür ediyoruz. Güç birliğinden hizmet doğuyor. 30 yıldır çivi çakılmayan mahallemizde tüm alt yapı ve yollarımız yenileniyor. Çalışmalardan çok memnunuz. Başkanımızla telefonda gerçekleştirdiğimiz toplantıda da memnuniyetimi kendisine ilettim. Bu zor günlerde yanımızda oldukları için kendilerine teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.