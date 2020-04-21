(Görüntülü) Bağ evinde çıkan yangın iki kardeşi canından etti

AYDIN'ın Çine ilçesinde, 3 yaşındaki Irmak Kartal ve ablası Nazlı Kartal kaldıkları bağ evinde çıkan yangında yaşamlarını yitirdi.<br>Çine'nin kırsal Cumalı Mahallesi'ndeki Ayşe-Ahmet Kartal çiftine ait bağ evinde bugün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tek odalı bağ evini tamamen sardı. Dumanları fark eden komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri kısa sürede söndü. Alevlerin söndürülmesinin ardından komşulardan Ahmet Ali Karataş ile içeri giren itfaiye ekipleri, Irmak Kartal ile ablası Nazlı Kartal'ın yanmış cesetleri ile karşılaştı. İki kardeşin anne ve babasının tarlalarında oldukları öğrenildi. Acı haberi komşularından alan Kartal çifti, gözyaşlarına boğuldu. İki çocuğun cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için morga gönderildi. Öte yandan itfaiye ekipleri ile iki kardeşi dışarı çıkarmak için girdiği bağ evinde dumandan etkilendiği öğrenilen Ahmet Ali Karataş, ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Karataş'ın sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.<br>Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Aydın <br>2020-04-21 16:09:22<br>

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