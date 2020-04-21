(Görüntülü) Bağ evinde çıkan yangın iki kardeşi canından etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Bağ evinde çıkan yangın iki kardeşi canından etti

DHA

AYDIN'ın Çine ilçesinde, 3 yaşındaki Irmak Kartal ve ablası Nazlı Kartal kaldıkları bağ evinde çıkan yangında yaşamlarını yitirdi. Çine'nin kırsal Cumalı Mahallesi'ndeki Ayşe-Ahmet Kartal çiftine ait bağ evinde bugün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tek odalı bağ evini tamamen sardı. Dumanları fark eden komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri kısa sürede söndü. Alevlerin söndürülmesinin ardından komşulardan Ahmet Ali Karataş ile içeri giren itfaiye ekipleri, Irmak Kartal ile ablası Nazlı Kartal'ın yanmış cesetleri ile karşılaştı. İki...

(Görüntülü) Bağ evinde çıkan yangın iki kardeşi canından etti

AYDIN'ın Çine ilçesinde, 3 yaşındaki Irmak Kartal ve ablası Nazlı Kartal kaldıkları bağ evinde çıkan yangında yaşamlarını yitirdi.<br>Çine'nin kırsal Cumalı Mahallesi'ndeki Ayşe-Ahmet Kartal çiftine ait bağ evinde bugün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tek odalı bağ evini tamamen sardı. Dumanları fark eden komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri kısa sürede söndü. Alevlerin söndürülmesinin ardından komşulardan Ahmet Ali Karataş ile içeri giren itfaiye ekipleri, Irmak Kartal ile ablası Nazlı Kartal'ın yanmış cesetleri ile karşılaştı. İki kardeşin anne ve babasının tarlalarında oldukları öğrenildi. Acı haberi komşularından alan Kartal çifti, gözyaşlarına boğuldu. İki çocuğun cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için morga gönderildi. Öte yandan itfaiye ekipleri ile iki kardeşi dışarı çıkarmak için girdiği bağ evinde dumandan etkilendiği öğrenilen Ahmet Ali Karataş, ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Karataş'ın sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.<br>Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Aydın <br>2020-04-21 16:09:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Acarlar'da karantinaya alınan ailelere destek oluyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Acarlar'da karantinaya alınan ailelere ...
Germencik’te 80 bin maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Germencik’te 80 bin maske dağıtıldı
Başkan Çerçioğlu, “Gazi Meclisimizin 100.yaşı kutlu olsun”
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu, “Gazi Meclisimizin 100.yaşı kutlu ...
Kuşadası Balıkçılar Meydanı’na yeni düzenleme yapılıyor
YEREL HABERLER Kuşadası Balıkçılar Meydanı’na yeni düzenleme ...
ADÜ Öğretim Üyesi Erdem’in kitabı yayınlandı
YEREL HABERLER ADÜ Öğretim Üyesi Erdem’in kitabı yayınlandı
Muhtarlardan büyükşehir ve ilçe belediyesine teşekkür Kuşadalı muhtarlar, “ Güç birliğinden Kuşadası kazanıyor “
YEREL HABERLER Muhtarlardan büyükşehir ve ilçe belediyesine ...
CHP Kuşadası gençlik kolları başkanlığına Simge Mıkıroğlu getirildi
YEREL HABERLER CHP Kuşadası gençlik kolları başkanlığına Simge ...
ADÜ Ziraat Fakültesi kestane üretim izni aldı
YEREL HABERLER ADÜ Ziraat Fakültesi kestane üretim izni aldı
Korona virüs ile mücadelede yönlendirme uygulaması
YEREL HABERLER Korona virüs ile mücadelede yönlendirme uygulaması
Bağ evinde yangın; 3 ve 5 yaşındaki iki kız kardeş öldü
YEREL HABERLER Bağ evinde yangın; 3 ve 5 yaşındaki iki kız kardeş ...
Başkan Özcan, yapılan çalışmaları değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Özcan, yapılan çalışmaları değerlendirdi
Aydın’da ikamet yangını: İki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aydın’da ikamet yangını: İki çocuk hayatını kaybetti
Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kırsal Cumalı Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında evde bulunan 2 kardeş hayatını kaybetti. 5 yaşındaki Nazlı ve 2 yaşındaki Irmak Kartal'ın hayatını kaybettiği yangınla ilgili çalışmalar devam ediyor.
YEREL HABERLER Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kırsal Cumalı ...
14 yaşındaki çocuk, kullandığı traktörle yaptığı kazada öldü
YEREL HABERLER 14 yaşındaki çocuk, kullandığı traktörle yaptığı ...
Şansız sürücünün şansı, Büyükşehir ekipleri oldu Kaza yapan yaşlı adama ilk müdahaleyi hasta naklinden dönen Aydın Büyükşehir ekipleri yaptı
YEREL HABERLER Şansız sürücünün şansı, Büyükşehir ekipleri oldu Kaza ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Efeler’de yeni proje halkoyuyla belirlenecek
YEREL HABERLER Efeler’de yeni proje halkoyuyla belirlenecek
100. yılda kardeş kente Atatürk heykeli
YEREL HABERLER 100. yılda kardeş kente Atatürk heykeli
Esnaf krediye koştu Başkan Özmeriç: Bir ayda 10 milyon TL’nin üzerinde kredi verdik
YEREL HABERLER Esnaf krediye koştu Başkan Özmeriç: Bir ayda 10 ...
Vali Köşger’in 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Vali Köşger’in 23 Nisan mesajı
Çimento kamyonu traktöre çarptı; 1 ölü
YEREL HABERLER Çimento kamyonu traktöre çarptı; 1 ölü
Güney Ege’deki sosyal sorunların çözümü için proje önerileri bekleniyor
YEREL HABERLER Güney Ege’deki sosyal sorunların çözümü için proje ...
Efeler Belediyesi’nden sağlıklı kentleşme yolunda bir adım daha
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi’nden sağlıklı kentleşme yolunda bir ...
CHP İl Başkanı Çankır, halkı balkona çağırdı Bu yıl 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşayacağız
YEREL HABERLER CHP İl Başkanı Çankır, halkı balkona çağırdı Bu yıl ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X