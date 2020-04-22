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CHP İl Başkanı Çankır; “Türkiye Cumhuriyeti devletinin teminatı ve geleceğidir”

İHA

– CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100'üncü yaşı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

CHP İl Başkanı Çankır; “Türkiye Cumhuriyeti devletinin teminatı ve geleceğidir”

– CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin 100’üncü yaşı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Ali Çankır, mesajında; “Geçmişten günümüze anılarımız da, aklımız da, yüreğimiz de hep var olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını kutluyoruz.
23 Nisan, Türk milletinin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Ne mutlu ki Dünya’da tek çocuklara armağan edilen bayramı bizlerin çocukları yaşıyor ve yaşatıyor. Gözlerimizden sevinç, kalplerimizden bahar saçtığımız bugün destanına yakışır şekilde kutlamak her çocuğumuzun en temel hakkıdır. Ancak son yıllarda çocuklarımız kendilerinden büyük yüklerin taşıyıcı olmak zorunda bırakılmış, çocuk olmaktan çıkarılmış, çocuk işçi, çocuk gelin, çocuk kurban olarak gündeme gelmeye başlamıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı bu günü bayram olarak çocuklara armağan etmesi çocuklara duyduğu güven ve değeri gösterirken gündeme bu şekilde gelen çocuklarımızın sorunlarını biran çözmeli, hak ettiği değeri vermeli ve yarınları tüm çocuklarımıza yaşanabilir bir hale getirmeyi sağlamak bizlerin en büyük görevidir.
Unutulmamalıdır ki; çocuklarımız Türkiye Cumhuriyeti devletinin teminatı ve geleceğidir. Tüm yurtta yüzlerinde ki tebessüm kalpların deki sevgi ile barışın ve umudun simgesidir. Çocuklarımıza bu ülkenin Kuvayi Milliye ruhuyla nasıl kurtarıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün azim, inanç ve liderliği ile geleceğimizin nasıl Cumhuriyet, demokrasi ve özgürlüğüne kavuştuğunu anlatmamız gerekir.
Babadan oğula geçen saltanat yönetimin terk edildiği, egemenliğin tek elden alınarak millete teslim edildiği bu tarihi her daim anlatmaya ve kutlamaya devam edeceğiz.
Bu vesileler ile başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yılını kutluyorum. Sağlıklı güzel günlerde buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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