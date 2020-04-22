Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

İHA

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,50 – 15,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,50 – 15,50 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,50 TL en çok 15,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 20,00 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,00 TL en çok 8,30 TL.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Atay çocuklar için kamera karşısına geçti
YEREL HABERLER Başkan Atay çocuklar için kamera karşısına geçti
Efeler Belediyesi ile Elektrik Mühendisleri Odası arasında imzalar atıldı
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi ile Elektrik Mühendisleri Odası ...
Aydın 23 Nisan'ı ışıl ışıl kutluyor
YEREL HABERLER Aydın 23 Nisan'ı ışıl ışıl kutluyor
Aydın’da 100. yıl coşkusu evlere taşındı Aydın'da bayram coşkusu balkonlarda yaşandı
YEREL HABERLER Aydın’da 100. yıl coşkusu evlere taşındı Aydın'da ...
Eşi, 2 çocuğu ve komşuyu rehin aldı, 'kıskançlıktan yaptım' dedi
YEREL HABERLER Eşi, 2 çocuğu ve komşuyu rehin aldı, ...
AK Partili Metin Yavuz; “Sağlığın ne siyasi nede vicdani yanı asla olamaz”
YEREL HABERLER AK Partili Metin Yavuz; “Sağlığın ne siyasi nede ...
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’in 23 Nisan Mesajı
YEREL HABERLER Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’in 23 Nisan ...
Başkan Atay’ın 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Başkan Atay’ın 23 Nisan mesajı
CHP İl Başkanı Çankır; “Türkiye Cumhuriyeti devletinin teminatı ve geleceğidir”
YEREL HABERLER CHP İl Başkanı Çankır; “Türkiye Cumhuriyeti ...
Ramazan davulcuları bahşiş toplayamayacak
YEREL HABERLER Ramazan davulcuları bahşiş toplayamayacak
Bursunu kampanyaya bağışladı 15 yaşındaki Bensu Nur gönülleri fethetti
YEREL HABERLER Bursunu kampanyaya bağışladı 15 yaşındaki Bensu Nur ...
Asırlık gelenekle virüse karşı savaş başlattılar Kara kazanlarda yapılan doğal sabuna rağbet artınca, Ali İhsan Usta randevu ile çalışmaya başladı
YEREL HABERLER Asırlık gelenekle virüse karşı savaş başlattılar Kara ...
Didimli turizmciler hayatın normale dönmesini bekliyor
YEREL HABERLER Didimli turizmciler hayatın normale dönmesini ...
Başkan Ertürk’ün 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ertürk’ün 23 Nisan mesajı
Zeytin ve zeytinyağı sektörü milli gelire sağladığı katkıyı arttırmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Zeytin ve zeytinyağı sektörü milli gelire sağladığı ...
Aydın’ın acı otu, tatlı gelire dönüştü
YEREL HABERLER Aydın’ın acı otu, tatlı gelire dönüştü
Sultanhisar’da kaza; bir yaralı
YEREL HABERLER Sultanhisar’da kaza; bir yaralı
(Görüntülü) Fünye ile patlatılan şüpheli çantadan giysi çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Fünye ile patlatılan şüpheli çantadan ...
Fünye ile patlatılan şüpheli çantadan giysi çıktı
YEREL HABERLER Fünye ile patlatılan şüpheli çantadan giysi çıktı
Kuşadası’nda bayram öncesi çocuklara bayrak hediye ediliyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda bayram öncesi çocuklara bayrak hediye ...
(Görüntülü) Yorgan dikim atölyesinde yangın 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yorgan dikim atölyesinde yangın 
Aydın'da, yorgan dikim atölyesinde yangın
YEREL HABERLER Aydın'da, yorgan dikim atölyesinde yangın
Nazilli’de yorgan dikim evi yangında kül oldu
YEREL HABERLER Nazilli’de yorgan dikim evi yangında kül oldu
Büyükşehir Acarlar'da karantinaya alınan ailelere destek oluyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Acarlar'da karantinaya alınan ailelere ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X