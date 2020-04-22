Başkan Günel, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çağrı merkezini ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman’dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Ömer Günel, “Kuşadası Belediyesi olarak evlerinden çıkamayan vatandaşlarımıza yardım eli uzatmak için Vefa Sosyal Destek Grubu ile omuz omuza verdik. Bu süreci ancak dayanışma içerisinde olursak atlatabiliriz” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Kuşadası Kaymakamlığı bünyesinde de “Vefa Sosyal Destek Grubu” kuruldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Mahmut Esat Bozkurt İlköğretim Okulu’nda faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu’nu ziyaret etti. Çağrılara bakan personelle bir araya gelen Başkan Ömer Günel, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman’dan çalışmalarla ilgili detaylı bilgi alarak bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Vefa Sosyal Destek Grubu’nda görevli personelin bir ayı aşkın süredir özverili bir şekilde çalıştığını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Korona virüs salgını kapsamında, Kuşadası Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, evlerinden çıkamayan hemşehrilerimize yardım eli uzatıyor. Gecegündüz demeden mesai harcayan çalışanlar, yeri geldiğinde ailelerini bile göremiyor. Kuşadası Belediyesi olarak biz de tüm birimlerimizi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için seferber ettik. Ayrıca Vefa Grubu ile belediyemiz koordineli bir çalışma yürütüyor. Gerek personel, gerekse de ulaştırma konusunda kendilerine her türlü desteği veriyoruz. Bu süreçte Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü omuz omuza verdi. Kuşadası bu zor günleri bir an önce atlatmak için tek vücut oldu. Dünyada 100 yılda bir yaşanan böyle bir felaketi devletimizin de verdiği destekle en hafif şekilde atlatacağımızı düşünüyorum” dedi.

Kuşadası’nın korona virüs sürecini çok iyi yönettiğini ifade eden Başkan Ömer Günel, “Türkiye’de ilk vakanın görülmeye başlandığı andan itibaren Kuşadası Belediyesi olarak gerekeli olan bütün tedbirleri aldık. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz düzenli olarak kentin kamu binaları ile cadde, sokak, park, eczane ve halkın yoğun olarak kullandığı alanları 80 derecelik köpüklü suyla yıkıyor. Ayrıca Güvercin Masa’da görevli personelimiz de 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın fatura karşılığında temel gereksinimlerini alıp evlerine kadar götürüyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca yine Kuşadası Belediyesi olarak seferber olup kentimizde yaşayanların kısıtlamayı sorunsuz bir şekilde geçirmelerini sağlayacağız” diye konuştu.

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