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AK Partili Mustafa Savaş’ın 23 Nisan kutlama mesajı

İHA

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

AK Partili Mustafa Savaş’ın 23 Nisan kutlama mesajı

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Mustafa Savaş, mesajında; “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıl dönümünü, ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyorum. Yüz yıl önce bugün ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ anlayışı şiar edinerek, yüce Meclisimizin kuruluşuyla, milli iradenin ve demokrasinin güvencesi olan bu gücün üzerinde hiçbir makamın olamayacağı tüm dünyaya ilan edilmiştir.
Ecdadımızın, Kurtuluş Savaşı’nda, kadın erkek, yaşlı genç demeden topyekûn yazdığı kahramanlık destanı, her alanda aziz vatanımızı yücelten gelişmelere kapı aralamıştır. Tarihe altın harflerle kazınan bu büyük zafer, bir milletinin dirilişinin ve şahlanışının sembolüdür. İstiklal ve istikbalimizi ilelebet muhafaza ve müdafaa etme hedefinde, gelişme ve kalkınmayı ilke edinen Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda, işte bu güçlü iradenin temelleri vardır. Birlik ve beraberlik içerisinde milli egemenliğimiz için atılan bu adım geleceğimize yön veren vatan ve millet sevgisini her şeyin üstünde tutan bir anlayışın, tam bağımsızlığımızın teminatıdır. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Yüce Meclisimize yapılan alçak saldırı yine bu güç ile bertaraf edilmiştir.
Böylesi önemli bir günün, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmesi de tesadüfen alınmış bir karar değildir. O gün yakılan bağımsızlık meşalesi, bu kutlu mücadele, çocuklarımızın omuzlarında yükselecektir.
Bizlerin görevi ise, çocuklarımızı el üstünde tutmak, onların daha müreffeh bir Türkiye’de yaşaması adına milletimizden aldığımız güçle çok daha parlak yarınlar bırakabilmektir. Çocuklarımızın varlığı bizler için hayattaki en kıymetli olgudur. Çocuk demek masumiyet demektir. Çocuklarımıza hüzün ve endişe değil gülmek yakışır.
Bu sene, küresel bir sorun haline gelen Kovid19 pandemisine karşı önemli bir mücadele göstermekteyiz. Tabi bu süreçte ne yazık ki, her sene coşku içinde kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ve bu sene TBMM’nin 100’üncü yıldönümü idrak edeceğimiz bu önemli günün etkinliklerini, farklı etkinliklerle, uzaktan ancak gönüllerimiz bir olarak kutlayacağız.
Çocuklarımızın gözlerinde endişe ve hüzün değil, bilakis ümidi görmek; bu mücadelemizde de en büyük dayanağımızdır. Milli mücadele günlerinde olduğu gibi bugün de yine birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde zor günlerin üstesinden başarıyla geleceğiz. Hem Gazi Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümünü hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çok daha coşkulu bir şekilde kutlayacağız.
Bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi, kuruluşundan bu yana, bu çatı altında milletimize hizmet etmiş ve bugün ahirete irtihal eden tüm milletvekillerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Yüce Meclisimizin çatısı altında, milletimize hizmet etme onurunu bizlere layık gören kıymetli hemşehrilerimize en kalbi duygularımla saygı ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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