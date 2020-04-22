Aydın Tabip Odası’ndan Ebeler Haftası mesajı

– Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu, Ebeler Haftası dolayısıyla bir kutlama mesaj yayımladı.

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yayımlanan mesajda; “EBELER HAFTASI” KUTLU OLSUN!

Ebelik, tarihin en eski mesleklerinden biridir; sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında çok önemli bir yere sahiptir. Ebeler; toplumun sağlık danışmanlarıdır. Ebelerimiz, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeklere bakım hizmetleri vermektedirler. Bu görevlerini yurdumuzun dört bir yanında ve en zorlu koşullarda yerine getirmektedirler. Bu çalışmaları ile özellikle son yıllarda anne ve bebek ölüm oranlarının düşürülmesinde rolleri büyüktür.

Oysa ülkemizde ebelik mesleğinin önemi yeterince anlaşılamamış ve mesleklerini çok daha iyi yapabilmeleri için gerekli koşulların hayata geçirilmesinde geç kalınmıştır. Aydın Tabip Odası olarak sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olduğunun bilinci ile sağlık ekibimizin değerli üyeleri olan ebelerimizin ‘Ebelik Haftası’nı kutluyoruz.

Tüm sağlık çalışanları gibi ebelerimiz de dünyada ve ülkemizde görülen Kovid 19 salgını ile canla başla mücadele etmekte görevlerini eksiksiz yapmaktadırlar. Bu sıkıntılı dönemde ebelerimizin korunması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Aydın Tabip Odası olarak sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olduğunun bilinci ile sağlık ekibimizin değerli üyeleri olan ebelerimizin ‘Ebelik Haftası’nı kutluyor, salgından etkilenmemelerini diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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