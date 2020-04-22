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Kuşadası’ndaki emek atölyeleri maske üretimine başladı

İHA

Kuşadası'nda yaşayan kadınlar, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı mücadelede tek yürek oldu.

Kuşadası’ndaki emek atölyeleri maske üretimine başladı

Kuşadası’nda yaşayan kadınlar, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı mücadelede tek yürek oldu.
S.S. Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi öncülüğünde bir araya gelen gönüllüler, Kuşadası Belediyesi’nin verdiği destekle kurulan “Emek Atölyeleri’nde” omuz omuza verip vatandaşların sağlığını korumak için tek kullanımlık yüz maskesi üretmeye başladı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kirazlı, Yaylaköy ve Soğucak Mahalleleri’ndeki “Emek Atölyeleri”ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Örnek gösterilecek bir dayanışmanın altına imza atan kadınlara moral ziyaretinde bulunan Başkan Ömer Günel, S.S. Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde korona virüse (Kovid19) karşı vatandaşların sağlığını korumak amacıyla maske dikilen “Emek Atölyeleri’nde” günlük toplam 2000 adet maske üretiminin hedeflendiğini belirtti. Başkan Günel, kent genelinde belediye olarak salgın hastalıkla mücadele kapsamında bütün önlemleri aldıklarını söyledi.
Emek Atölyeleri’nde gün boyunca çalışan kadınların büyük bir fedakarlık örneği gösterdiğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Burada bir araya gelen gönüllü kadın emekçilerimiz, bizim tarafımızdan temin edilen medikal kumaşı kullanarak yüz maskesi dikiyor. Maskeler, yine belediyemizce teslim alınıp hijyen testinden geçirildikten sonra vatandaşlarımıza ve gerekli kurumlara dağıtılıyor. Ülkemiz salgın hastalık nedeniyle çok zor bir süreçten geçiyor. Kuşadası Belediyesi olarak biz de kent genelinde Covid_19’a karşı önlem almaya devam ediyoruz. Şimdi de bir adet maske üretme makinesi satın aldık. Makine sayesinde hem daha seri üretim yapacağız hem de maliyeti düşüreceğiz. Burada mesai harcayan gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz günde 2000 adet maske üretimini sağlamak. Böylelikle vatandaşlarımızın ihtiyacını kendi üretimimizle karşılamış olacağız” dedi.
Ülke olarak zor bir dönemden geçtiklerini ifade eden Yaylaköy Mahallesi sakini 45 yaşındaki Dilek Ertan ise, “Kadınlar olarak böyle bir dayanışmanın içerisinde yer almak çok güzel bir duygu.Emek Atölyeleri bünyesinde gönüllü olarak çalışan kadınlarımız ile halkımızın sağlığını korumak için yüz maskesi üretiyoruz. Başkanımız Ömer Günel’e Emek Atölyelerine verdiği destek için teşekkür ederiz. Şimdi daha güçlüyüz. Bizlerin istediği tek şey salgın hastalıkla mücadele kapsamında alınan tedbirlere herkesin uyması. Biz mümkün olduğunca çok kişiye maske ulaştıracağız. Yeter ki sizler evlerinizde kalın” diye konuştu.

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