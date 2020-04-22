Didim Belediyesi ihtiyaç sahibi sahip çıktı

Didim Belediyesi, maddi durumu yetersiz olan bir aileye eşya yardımında bulundu. Temin edilen eşyalar belediye zabıtası tarafından aileye teslim edildi.

Didim Cumhuriyet mahallesinde yaşayan bir aileye Didim Belediyesi sahip çıktı. Didim Belediyesin ulaşan bir bilgi sonrasında Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın talimatıyla harekete geçen ekipler, aileye beyaz eşyadan koltuk takımına, halıda diğer muhtelif eşyalara kadar tüm malzemelere temin ederek, aileye ulaştırıldı.

Belediye zabıta personelince eşyalar haneye taşınarak, evin döşenmesine de yardımcı olundu. Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, maddi durumu iyi olmayan aileye belediye imkanları dahilinde yardımcı olduklarını ifade ederek, bir haneye yeni imkanlar kavuşturmaktan dolayı da mutlu olduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.