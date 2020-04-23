AK Partili Metin Yavuz çocukların bayramını kutladı

– Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin 100’üncü yaşı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında çocuklara seslenen Metin Yavuz, “Sizler, ilmin ve fennin ışığında en iyi eğitimi alarak gururumuz, ümidimiz, güvenimiz ve geleceğimiz olacaksınız. Bu bakımdan sizlerin sağlıklı, eğitimli ve mutlu bireyler olarak hayata devam etmeniz en büyük arzumuzdur.

Hedefimiz sizleri özgürce düşünen, inisiyatif alabilen, sorgulayan, kendi toplumunun ve evrensel anlayışın doğrularından haberdar olan, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirebilmektir. Bunu başarabildiğimiz takdirde bugünün çocukları, yarının gençleri olarak sizler ülkemizin sadece zenginliği değil, dinamizminin ve değişim potansiyelinin kaynağı olacaksınız. Türkiye’miz gelecekteki güçlü, müreffeh ve lider ülke konumuna omuzlarınızda yükselerek ulaşacaktır.

Gazi Meclisimizin açılışının 100. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Sevgi dolu yürekleri ve gülen yüzleriyle bugüne anlam katan çocuklarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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