Başkan Kaplan ve Milli Eğitim Müdürü Arıkoğlu’ndan sevindiren 23 Nisan ziyareti

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Babaları hayatta olmayan çocukları ziyaret ederek yalnız bırakmadı.

Bu günü evlerinde geçirmek zorunda kalan çocukların kapılarını tek tek çalarak günlerini kutlayan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yaptığı açıklamada " Çocuklarımızın yüzlerinde beliren bir tebessümü görmek, benim için büyük bir mutluluk. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi



Ziyaretten duydukları mutluluğu dile getiren çocuklar Başkan Kaplan ve Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu’na teşekkür ettiler.

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