Başkan Kaplan ve Arıkoğlu’ndan 23 Nisan'da doğum günü sürprizi

23 Nisan'da çocuklar için her şey HT Çocuk sayfasında

Kocarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramından anlamlı bir kutlamaya imza attı.

23 Nisan doğumlu Adnan Çoban'ı evinde ziyaret ederek, hediye ve pasta ile yeni yaşını birlikte kutladılar.

Hem Sokağa çıkma yasağı hem de 23 Nisan gibi anlamlı bir gün olması sebebiyle Adnan Çolak'ı mutlu etmek istediklerini belirten Kaplan, "Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. Yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

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