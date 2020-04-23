102 yaşındaki Kemal dede: Atatürk gençler için bir ömür tüketti

<br>Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde oturan 102 yaşındaki Kemal Akcan, cumhuriyetin çok zor şartlarda kurulduğunu, 23 Nisan'ın cuma günü dualarla TBMM'de ilan edildiğini anlattı. Akcan, 10 yaşında İzmir'de gördüğü ve özlem duyduğu Atatürk için "Gençler için bir ömür tüketti, 'bir nesil yetişsin' diye. İnkılaplar yaptı, 'cumhuriyet yaşasın' diye" dedi.<br>Uzun yıllar İzmir'de oğlu ile kalan Kemal Akcan, 7 yıl önce Aydın'ın Koçarlı ilçesinin kırsal Çulhalar Mahallesi'nin Pınarcık mevkisindeki kızı Gülten Çetin (60) ve damadı Halil İbrahim Çetin'in yayla evine taşınıp, burada yaşamını sürdüremeye başladı. İlerleyen yaşı nedeniyle yürümekte güçlük çeken 3 çocuğu ve 9 torunu olan Akcan, cumhuriyetin kurulduğu ilk yılları dün gibi hatırlıyor. O yılları yeniden yaşayan Akcan, evlerinin bahçesinde ağaçların dibinde oturup, ovayı seyrederek, çayını yudumlarken DHA muhabirine tarihi günleri anlattı.<br>'MUSTAFA KEMAL GENÇLER İÇİN BİR ÖMÜR TÜKETTİ'<br>Mustafa Kemal Atatürk'ün bir nesil yetişsin diye ömrünü feda ettiğini söyleyen Akcan, "Mustafa Kemal, cumhuriyetin kuruluşunda çok önemli roller üstlenmiştir. Gençlere ise bir ömür tüketti, 'Bir nesil yetişsin' diye. İnkılaplar yaptı, 'cumhuriyet yaşasın' diye" dedi. Akcan 10 yaşındayken, Atatürk'ü İzmir ziyareti sırasında gördüğünü de anlattı.<br>Cumhuriyetin çok zor şartlarda kurulduğunu aktaran Akcan, bunu 'Unutma' isimli şiirden alıntı yaptığı şu dizelerle anlattı:<br>"Unutma bir avuçtan fazla insan değildik / Bize dünya düşman oldu, yenildik / Top yoktu, tüfek yoktu, süngü yoktu / Yokluktan Türk yarattı bir ordu / Erkek kadın çocuk herkes savaştı / Ey Türk kızı millete inan / Ey Türk oğlu ibret olsun sana yabancı insan koyma vatana."DHA-Genel Türkiye-Aydın / Merkez Burhan CEYHAN<br>2020-04-23 18:48:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.