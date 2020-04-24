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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bozdoğan Kaymakamı Ardıç'ın Ramazan Ayı mesajı

İHA

Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç Ramazan Ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bozdoğan Kaymakamı Ardıç'ın Ramazan Ayı mesajı

Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç Ramazan Ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kaymakam Ardıç'ın mesajında şu ifadeler yer aldı;
"Af, mağfiret ve bereket ayı olan, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olarak müjdelenen Ramazanı Şerif’e kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Derin bir manevi iklimi teneffüs edeceğimiz, 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile dinimizde ve kültürümüzde büyük bir yere sahip 'yardımlaşma' ve 'paylaşma' konularındaki hassasiyet daha da artıyor. Ramazan paylaşmak, paylaşarak çoğalmak demek. Hiç şüphesiz Ramazan ayının manevî atmosferi, yapılan yardımları da bereketlendiriyor. Bu mübarek ayda, manevi duygular doruk noktaya çıkmakta, buna paralel olarak da dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve sevgi bağları kuvvetlenerek, birlik ve beraberliğimiz daha da güçlenmektedir. Ramazan ayı gönüllerin birleştiği, yoksul vatandaşlarımızın hatırlandığı, paylaşmanın kardeşçe yapıldığı en hayırlı aylardandır.
Hayatımıza feyiz ve bereket katan Ramazan ayını, bu yıl maalesef tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizi de tehdit eden koronavirüs salgınının etkisinde idrak etmek zorunda kalacağız. Bu virüsün daha fazla yayılmaması için sahurlarımızı, iftarlarımızı evlerimizde yapalım ve teravih namazlarımızı evlerimizde eda edelim.
Bu duygu ve düşüncelerle başta Bozdoğanlı hemşehrilerim olmak üzere tüm müslüman alemine hayırlı ramazanlar dilerim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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