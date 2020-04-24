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Cezaevi firarisi Kuşadası polisinin dikkati sayesinde yakalandı

İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde cezaevi firarisi Kuşadası polisinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

Cezaevi firarisi Kuşadası polisinin dikkati sayesinde yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde cezaevi firarisi Kuşadası polisinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.
Olay, saat 05.00 sıralarında Kuştur polis noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir aranan cezaevi firarisi motosikleti ile İzmir’in Selçuk ilçesine gitmek için yola çıktı. Kuştur polis noktasında görevli kolluk kuvvetleri, motosikletten şüphelendi ve dur ihtarı yaptı. Şüphelinin yapılan GBT sorgusunda uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından arandığı ayrıca cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.B., ayrıca ehliyetsiz motosiklet kullandığı için ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için ayrı ayrı ceza yazıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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