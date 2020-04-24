Kuşadası Devlet Hastanesi personeli İstiklal Marşı okudu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Devlet Hastanesi personelleri saat 21.00’da İstiklal marşı okudu.
Tüm ülkede korona virüs’ten dolayı sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yılında ilginç görüntüler oluştu. Kuşadası Devlet Hastanesi personelleri, acil giriş kapısını Türk bayraklarıyla süsleyerek, kapıdan tek tek çıkarak İstiklal Marşı’nı satır satır okudular. Sosyal medyada büyük ilgi gören video izleyenleri duygulandırdı.
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