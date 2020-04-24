Aydınlılar son dakikaya kadar alışveriş yaptı

<br>Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle saat 14.00'ten pazartesi gününe kadar kapalı olacak marketlerden alışveriş yapmak için son dakikaya kadar işletmelere gitti.<br>İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için marketler, 2324 Nisan günlerinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında açık kaldı. Vatandaşlar, son dakikaya kadar pazartesi gününe kadar kapalı olacak marketlere akın etti. <br>SON DAKİKA ALIŞKANLIĞI SÜRDÜ<br>Market işletmecisi Engin Ergün, "İnsanlarda her şeyi son ana bırakması genetik hale geldi. Vatandaşlar son dakikada lavabo açacağı veya puding alıyor. Ekmekten çok, ilginç ürünler son dakikada alınıyor. Ekmek almaya telaşlı bir şekilde geleni hiç görmedik. En çok satılan ürünler insanların evde kendi yapabileceği ürünler oldu. Süt, un, puding ve benzeri kendi tatlısını kendi yapabileceği ürünlere rağbet çok oldu. Kuruyemiş çok satıldı. İnsanlar evde vakit geçirecek şeyler arıyor. Tavuk ürünleri bir haftadan beri yok satılmaya başladı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN <br>2020-04-24 15:31:10<br>

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