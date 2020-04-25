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Söke Belediyesi larva ve sivrisinek mücadelesini yoğunlaştırdı

İHA

Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgın mücadelesi kapsamında dezenfektasyon çalışmalarının yanında larva mücadelesini de etkin şekilde sürdürüyor.

Söke Belediyesi larva ve sivrisinek mücadelesini yoğunlaştırdı

Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgın mücadelesi kapsamında dezenfektasyon çalışmalarının yanında larva mücadelesini de etkin şekilde sürdürüyor.
Söke Belediyesi ekiplerince Şubat ayından bu yana başlayan mücadele çalışmalarında larva oluşumunu önlemek amacıyla özellikle metruk alanlar ve durgun su birikintilerinde ilaçlama çalışması yapıldı. Ekipler yaklaşan yaz ayları öncesinde özellikle sivrisinek oluşumunu önlemek amacıyla mazgallar, yağmur suyu kanalları, rögarlar ve durgun sularda ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Gerçekleştirilen larva ve sivrisinek mücadelesinde vatandaşların katkısının da çok önemli olduğu vurgulanıyor. Sivrisinekler bahçe, balkon gibi açık havada bulunan saksılardaki su birikintilerinde; içinde su birikebilecek araç lastiklerinin içlerinde de çoğalabiliyor. Bu nedenle sineklerin üreyebilecekleri durgun su birikintilerinin kontrol altında tutulması oldukça önemli. Söke Belediyesi ekipleri vatandaşların da sivrisinek mücadelesinde alabilecekleri tedbirler konusunda hassas davranmalarını istiyor.

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