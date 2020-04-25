Atçalı çiftçiler üretime devam etti

<br>Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR(Aydın), (DHA)AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çiftçiler, üretime devam etti.<br>İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çiftçiler, üretime devam etti. Çiftçiler, tarlada sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak çalıştı.<br>Atçalı çiftçi Muhammet Onur Tezcan, "Mısır ve yonca dikimi için tarla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Dikilmiş olan biber ve domates arası, traktör ile çapalama işlerimizi yapıyoruz. Bu işlerin acil yapılması gerekiyor. Yasağın bize uygulanmaması doğru bir karar. Tarlalarımızda sebze ve meyve ekimleri yapıyoruz. Mahallemizdeki tarlalarda, bahçelerde tarım alanlarında hayat eskisi gibi devam ediyor. Bizim amacımız ürünün devam edebilmesi, yetişebilmesi. Mevsim itibarı ile bu işlerin acilen yapılması gerekiyor. Geç kalınmaması gerekiyor, bunun için çabalıyoruz. Koronavirüs salgınından dolayı evlerinde kalan insanlarımız için Sultanhisarlı ve Atçalılı çiftçiler olarak üretime devam. Evde kal Türkiye, sağlıklı kal Türkiye. Sağlıklı kal Türkiye'm. Bizler sizler için buradayız. Sizler için tarladayız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Sultanhisar Bahattin ALBAYRAK <br>2020-04-25 17:19:48<br>

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