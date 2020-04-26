Motosiklet hırsızı suçüstü yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Motosiklet hırsızı suçüstü yakalandı

İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet hırsızı şüpheli şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Motosiklet hırsızı suçüstü yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde motosiklet hırsızı şüpheli şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.
Olay Karaova Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çaldığı motosikletiyle şehir turu atan U.A., polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. 5 kilometrelik kovalamaca sonucu şüpheli direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Havada takla atan U.A., ayağa kalkarak bu kez yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin bir an olsun peşini bırakmadığı hırsız çalılıkların arasında yakalanarak gözaltına alındı. Bir gün önce çaldığı belirlenen ve değeri 30 bin liranın üzerinde olan motosiklet çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle şüpheliye 3 bin 150 lira idari para cezası yazıldı. Şüpheli, polis ekiplerince işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'da sokaklar hayvanlara kaldı
YEREL HABERLER Aydın'da sokaklar hayvanlara kaldı
Muharrem amcanın yardımına Vefa ekibi koştu Vefa ekibi yaşlı adamı sırtında taşıdı
YEREL HABERLER Muharrem amcanın yardımına Vefa ekibi koştu Vefa ...
Dilek Yarımadası’nda yaz sezonu hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Dilek Yarımadası’nda yaz sezonu hazırlıkları devam ...
Nijerya ve Gana’dan getirilen 123 Türk vatandaşı Aydın’da karantinaya alındı Afrika ülkelerinden tek tek toplanan vatandaşlar, “Türk olduğumuz için gurur duyuyoruz” diyerek teşekkür etti
YEREL HABERLER Nijerya ve Gana’dan getirilen 123 Türk vatandaşı ...
(Görüntülü) Aydın'da ''iftar topu'' geleneği sürüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aydın'da ''iftar topu'' geleneği sürüyor
Kuşadası’nda 'Balıkçılar Meydanı" tamamlanıyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 'Balıkçılar Meydanı" tamamlanıyor
Kuşadası'nda üst yapı çalışmaları devam ediyor Türkmen Mahallesi’nde 8 sokaktaki çalışmalar tamamlandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda üst yapı çalışmaları devam ...
Kuşadası’nda temizlik ve dezenfekte çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda temizlik ve dezenfekte çalışmaları ...
Kuşadası Belediyesi Kitap Parkı tamamlandı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi Kitap Parkı tamamlandı
(Görüntülü) Atçalı çiftçiler üretime devam eriyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Atçalı çiftçiler üretime devam eriyor
Jandarmadan kaçarken kaza yaptı
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçarken kaza yaptı
Atçalı çiftçiler üretime devam etti
YEREL HABERLER Atçalı çiftçiler üretime devam etti
Efeler’de belediye hizmetleri aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Efeler’de belediye hizmetleri aralıksız sürüyor
Söke’de 1 ayda 6 binin üzerinde vatandaşa ulaşıldı
YEREL HABERLER Söke’de 1 ayda 6 binin üzerinde vatandaşa ulaşıldı
Mesai arkadaşlarına tabut şakası yaptı
YEREL HABERLER Mesai arkadaşlarına tabut şakası yaptı
Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak
YEREL HABERLER Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara ...
Söke Belediyesi larva ve sivrisinek mücadelesini yoğunlaştırdı
YEREL HABERLER Söke Belediyesi larva ve sivrisinek mücadelesini ...
Efeler’e yeni pazaryeri hazırlanıyor
YEREL HABERLER Efeler’e yeni pazaryeri hazırlanıyor
Malezya’dan Aydın’a getirilen 87 Türk’ün sağlık kontrolleri tamamlandı
YEREL HABERLER Malezya’dan Aydın’a getirilen 87 Türk’ün sağlık ...
“Bozdoğan’da herkesin bir kimsesi var” projesi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER “Bozdoğan’da herkesin bir kimsesi var” projesi ...
Malezya’dan getirilen 87 Türk Aydın’da karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malezya’dan getirilen 87 Türk Aydın’da karantinaya ...
(Görüntülü) Ramazan pidesiyle 'evde kal' mesajı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ramazan pidesiyle 'evde kal' mesajı
Belediye işçilerinden unutulmaz şaka
YEREL HABERLER Belediye işçilerinden unutulmaz şaka
Prof. Dr. Ertuğrul: Giydiğimiz kıyafetlerle korona hastaları bizi astronot sanıyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ertuğrul: Giydiğimiz kıyafetlerle korona ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X