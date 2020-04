Yarım asırlık gelenek Korana Virüsüne takıldı Karapınar Dede Hayrı’nın 37.’si yapılamadı

Kuyucak ilçesine bağlı kırsal Karapınar Ömür Yaylası’nda her yıl Nisan ayında gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen Karapınar Dede Hayrı bu sene, Korona virüs tedbirleri nedeniyle yapılamadı.

Geçen sene, ‘Ömür Yaylası’ olarak da bilinen Karapınar Mahallesi’nde, 21 Nisan 2019 Pazar günü 36.’sı yapılan, köylülerin ve hayırseverlerin destekleriyle zenginleşen hayır cemiyetinde binlerce kişi aynı yaylada buluşup hasret gidermişti. Kazanlar dolusu keşkek, aşure ve çeşitli yemekler pişirilip Karapınar Dedesi’nin ruhuna dağıtılıp Kuranı Kerim ve dualar okunduğu etkinlik aynı zamanda Kuyucak’tan dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış binlerce kişinin buluşmasına da vesile oluyordu.

Hayrın öncülüğünü yapan ve köyün ileri gelenlerinden Mustafa Karaca, yaklaşık 40 yıldır devam eden geleneğin bu yıl da yapılması için her türlü hazırlığı önceden yaptıklarını ancak Korona virüs tedbirleri kapsamında etkinliği gerçekleştiremediklerini belirtti.

Her şeyin başının sağlık olduğunu belirten Mustafa Karaca, “2019’un Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılarak ülkeleri endişeye sokan Korona virüsünü 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde görüldü ve hızla yayıldı. Bu tarihten itibaren ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda, toplu halde insanların bir arada bulunması yasaklandı. Bu yasak nedeniyle geleneksel hale gelen hayır cemiyetimizi bu yıl yapamadık. Devletimizin aldığı her türlü karara uymak bizim öncelikli görevimizdir. İnsanlarımızın sağlığı ve ülkemizin bekası her şeyden önce gelir. Devletimizin zamanında aldığı önlemler ve halkımızın da destekleriyle inşallah bu musibeti ülkemiz çok kısa zamanda atlatacaktır. Bu sene hayır cemiyetini yapamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz ama inşallah seneye kaldığımız yerden devam ederiz” diye konuştu.

Bu arada Karapınar Dedesi’nin bulunduğu Ömür Yaylası’nda da çeşitli çevre düzenlemeleri yapıldı.

