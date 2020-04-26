Kuşadası’ndan yeni dönemle ilgili çağrı “ Turizm anlayışımızı yenilememiz gerekiyor “

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kuşadası’ndan yeni dönemle ilgili çağrı “ Turizm anlayışımızı yenilememiz gerekiyor “

İHA

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid19), ekonomik açıdan birçok ülkeyi dar boğaza soktu. Salgın nedeniyle, küresel ölçekte 100 binlerce kişi işsiz kaldı.

Kuşadası’ndan yeni dönemle ilgili çağrı “ Turizm anlayışımızı yenilememiz gerekiyor “

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid19), ekonomik açıdan birçok ülkeyi dar boğaza soktu. Salgın nedeniyle, küresel ölçekte 100 binlerce kişi işsiz kaldı.
Kovid19'un olumsuz etkilerinin en çok hissedildiği alan ise turizm sektörü oldu. Bu durum, bacasız sanayii olarak adlandırılan turizmden her yıl milyarlarca dolar gelir elde eden Türkiye gibi ülkelerde ciddi değişim planlarının yapılmasını gündeme getirdi.
Türkiye’de turizmin ilk başladığı yer olan Kuşadası'nda yerel yönetim ve turizm paydaşları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a çağrıda bulundu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve sektör temsilcileri, dünyada turizm alanında beklenen değişime ülkemizin ayak uyduramaması halinde yaşanan sağlık felaketinin Türkiye açısından turizmde ciddi bir ekonomik krize dönüşeceğine dikkat çekti.

Salgın hastalık nedeniyle turizm sektöründe yaşanan krizin fırsata çevrilebileceğini ifade eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bu olumsuz süreci, turizm anlayışımızın artık değişmesi için olanak olarak görüyoruz. Yıllardır 'Her Şey Dahil' sisteminin ülkemiz turizmine verdiği zarar ortada. Sistem, sektörde kapanmayan yaralar açtı. Geçmiş yıllarda kentimize gelen yerli ve yabancı turistleri görmeden günü siftahsız kapatan esnafımız için artık bu anlayışın sürdürülebilir bir yöntem olmadığı ortada. Çünkü turist ülkemize geldiğinde tatil süresini otelinden dışarı çıkmadan tamamlayıp geldiği yere geri dönüyor. Avrupa bile artık 'Her Şey Dahil' uygulamasından vazgeçti. Gelirin eşit paylaşılmasına müsade etmeyen bu acımasız sisteme Türkiye'de de son verilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın harekete geçmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Göreve geldiği 1 yıldan bu yana yaptığı yatırımlarla kentte değişim rüzgarı estiren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçenin sahip olduğu yolcu limanı sayesinde Türkiye'de kruvaziyer turizminin başkenti konumunda olduğunu belirterek, "Kuşadası bu özelliğinin dışında konaklamalı turizm alanında da çok önemli bir destinasyon alanı. 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından görevi devralmamızla birlikte kentte turizm seferberliği başlattık. Oluşturduğumuz güç birliği ve dayanışma ruhuyla yapılan çalışmalar sonucunda 2019 sezonunda Kuşadası’nın ülkemizin turizm başkenti olduğunu yeniden hatırlattık. 2020 sezonu hazırlıklarımıza şehrin 30 yıldır eskiyen alt ve üst yapısını yenileyerek başladık. Böylece ilçemizin gelecek 20 yılını teminat altına aldık. Büyük umutlarla girdiğimiz 2020 yılının ilk aylarında gerek kruvaziyer trafiğimiz gerekse de otel rezervasyonlarımızda özlenen günleri yakaladık. Ancak tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan COVİD19 salgını sebebi ile ülkemizde en çok etkilenen sektör turizm oldu. Turizm kenti olarak planlamalarımızı ve hazırlıklarımızı yeniden değerlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde ziyaretçi trafiğinin tekrar canlanacağını düşünerek gerek kent merkezimizde gerekse de turistik işletmelerimizde hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Kuşadası sezona hazır bir şekilde girecek" dedi.

Koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasından sonra turizm sektöründe yaşanacak hareketliliğin iç pazardan başlayacağını kaydeden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sözlerini şöyle tamamladı: "Reel olarak baktığımız zaman yabancı turist girişlerinin beklenen düzeyde olmayacağı görülmekte. Bu noktada yerli turizme ağırlık vermek 2020 turizm sezonu için can suyu olacaktır. Dünyanın en uzun kesintisiz plajlarından biri olan 40 kilometre uzunluğundaki Karaova Plajı, Dilek Yarımadası Milli Parkı ve koylarımız, 40 bin yatak kapasiteli otellerimiz, turistik işletmelerimiz ve yenilenen kentimiz ile 2020 yaz dönemi için Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı yol haritasına uyumu en başarılı şekilde gerçekleştirecek turizm kenti Kuşadası olacaktır".

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in otellerde 'Her Şey Dahil' sisteminin kaldırılmasına yönelik getirdiği öneriye, turizm sektörü temsilcilerinden de destek geldi. Turistik ilçelerdeki otellerde bu uygulamanın kademeli olarak kaldırılabileceğini belirten Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, "Bugün birçok oetelin mutfak ve restoran kısmı zaten bu sisteme uygun değil. Bu bağlamda önce bu işletmelerden başlayarak uygulamaya son verilebilir. Böylece kente gelen yerli ve yabancı turistin bir kısmı şehir merkezine inerek hem yemeğini yer hem de alış verişini yapar. Bu da esnafa önemli bir gelir kalemi oluşturur" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yarım asırlık evliliğe pastalı sürpriz
YEREL HABERLER Yarım asırlık evliliğe pastalı sürpriz
Yarım asırlık gelenek Korana Virüsüne takıldı Karapınar Dede Hayrı’nın 37.’si yapılamadı
YEREL HABERLER Yarım asırlık gelenek Korana Virüsüne ...
Motosiklet hırsızı suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızı suçüstü yakalandı
Aydın'da sokaklar hayvanlara kaldı
YEREL HABERLER Aydın'da sokaklar hayvanlara kaldı
Muharrem amcanın yardımına Vefa ekibi koştu Vefa ekibi yaşlı adamı sırtında taşıdı
YEREL HABERLER Muharrem amcanın yardımına Vefa ekibi koştu Vefa ...
Dilek Yarımadası’nda yaz sezonu hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Dilek Yarımadası’nda yaz sezonu hazırlıkları devam ...
Nijerya ve Gana’dan getirilen 123 Türk vatandaşı Aydın’da karantinaya alındı Afrika ülkelerinden tek tek toplanan vatandaşlar, “Türk olduğumuz için gurur duyuyoruz” diyerek teşekkür etti
YEREL HABERLER Nijerya ve Gana’dan getirilen 123 Türk vatandaşı ...
(Görüntülü) Aydın'da ''iftar topu'' geleneği sürüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aydın'da ''iftar topu'' geleneği sürüyor
Kuşadası’nda 'Balıkçılar Meydanı" tamamlanıyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 'Balıkçılar Meydanı" tamamlanıyor
Kuşadası'nda üst yapı çalışmaları devam ediyor Türkmen Mahallesi’nde 8 sokaktaki çalışmalar tamamlandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda üst yapı çalışmaları devam ...
Kuşadası’nda temizlik ve dezenfekte çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda temizlik ve dezenfekte çalışmaları ...
Kuşadası Belediyesi Kitap Parkı tamamlandı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi Kitap Parkı tamamlandı
(Görüntülü) Atçalı çiftçiler üretime devam eriyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Atçalı çiftçiler üretime devam eriyor
Jandarmadan kaçarken kaza yaptı
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçarken kaza yaptı
Atçalı çiftçiler üretime devam etti
YEREL HABERLER Atçalı çiftçiler üretime devam etti
Efeler’de belediye hizmetleri aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Efeler’de belediye hizmetleri aralıksız sürüyor
Söke’de 1 ayda 6 binin üzerinde vatandaşa ulaşıldı
YEREL HABERLER Söke’de 1 ayda 6 binin üzerinde vatandaşa ulaşıldı
Mesai arkadaşlarına tabut şakası yaptı
YEREL HABERLER Mesai arkadaşlarına tabut şakası yaptı
Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak
YEREL HABERLER Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara ...
Söke Belediyesi larva ve sivrisinek mücadelesini yoğunlaştırdı
YEREL HABERLER Söke Belediyesi larva ve sivrisinek mücadelesini ...
Efeler’e yeni pazaryeri hazırlanıyor
YEREL HABERLER Efeler’e yeni pazaryeri hazırlanıyor
Malezya’dan Aydın’a getirilen 87 Türk’ün sağlık kontrolleri tamamlandı
YEREL HABERLER Malezya’dan Aydın’a getirilen 87 Türk’ün sağlık ...
“Bozdoğan’da herkesin bir kimsesi var” projesi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER “Bozdoğan’da herkesin bir kimsesi var” projesi ...
Malezya’dan getirilen 87 Türk Aydın’da karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malezya’dan getirilen 87 Türk Aydın’da karantinaya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X