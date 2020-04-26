(Görüntülü) Yarım asırlık evliliğe pastalı sürpriz

AYDIN?ın Nazilli ilçesinde yasak nedeniyle sokağa çıkamayan Güzide (67) ve Yüksel Bayraktar (80) çiftinin 50?nci evlilik yıl dönümü nedeniyle Vefa Sosyal Destek Grubu, sürpriz yaptı.<br>Aydın?ın Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Türk Ocağı Caddesi?nde oturan Güzide ve Yüksel Bayraktar çifti, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağından dolayı evliliklerinin 50?nci yıl dönümünü evlerinde geçirdi. Komşularının Vefa Sosyal Destek Grubu?na ulaşmasının ardından harekete geçen ekipler, pasta ile çiftin evine giderek sürpriz yaptı. Karşılarında pasta ile bekleyen Vefa Sosyal Destek ekiplerini gören Bayraktar çifti, duygusal anlar yaşadı. Mumları yanan pastayı üfleyen Güzide ve Yüksel Bayraktar, ekiplere teşekkür etti.<br>?MACERA İÇİN DEĞİL, SEVEREK EVLENİN?<br>Sürpriz karşısında çok mutlu olduklarını belirten Güzide Bayraktar, ''İş nedeniyle Fransa?da yaşadık ve emekli olduktan sonra tekrar Nazilli?ye döndük. Acısı ile tatlısı ile bir 50 yılı geride bıraktık. Yaşanan kavgalarda bir tarafın susması ve karşısındakinin sakinleşmesini beklemesi gerekiyor. Bu şekilde tüm kavgalarımızın ve sorunlarımızın üzerinden geldik. Bu evliliğimizden iki tane evladımız var. Bazıları macera için evlilik yapıyorlar. Macera için değil, severek evlensinler. Komşumuzla konuşurken evlilik yıl dönümümüzden bahsetmiştim. Sağ olsun kendisi Vefa Destek Grubu?na ulaşarak durumu anlatmış. Böyle bir sürpriz karşısında inanın ki çok mutlu olduk? dedi.<br>Yüksel Bayraktar da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Aydın <br>2020-04-26 20:42:04<br>

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