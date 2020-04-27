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DSİ suyun her damlasına sahip çıkıyor Koçarlı Bağarası Sulaması 2.kısım inşaatı devam ediyor

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

DSİ suyun her damlasına sahip çıkıyor Koçarlı Bağarası Sulaması 2.kısım inşaatı devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü olarak 2003 2020 yılları arasında Aydın’a yıllık 72,6 milyon m3 içme suyu sağladı. 12 baraj ve 7 gölet inşa edildi. 473 bin 200 dekar arazi sulamaya açılırken, çiftçilere yıllık 675 milyon TL zirai gelir artışı sağlandı. Ayrıca 92 adet derenin ıslahı tamamladı.
“Koçarlı’da sulama inşaatı devam ediyor”
Koçarlı Bağarası Ovası’nda bulunan 146 bin 40 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan; “Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım” inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor.
İş kapsamında toplam ana boru hattı uzunluğu 415 bin 761 metre olan ve 3 bin mm çapındaki CTP borular ile yapılan iletim hattında bugüne kadar 55 bin metre CTP boru döşendi. Aynı zamanda 101 bin 580 metrede yapılması planlanan tahliye kanallarının da 25 bin 700 metresinde ıslah çalışması tamamlandı. Tamamlanan tahliye kanalı ıslah çalışmaları ile yağışlı mevsimlerde yöre çiftçimizi mağdur eden sel ve taşkınların önüne geçildi. İletim hattında kalan boruların döşenip işin 2022 yılı içerisinde bitirilmesi planlanıyor.
Projenin tamamlanmasıyla birlikte Koçarlı Bağarası Ovasında bulunan 146 bin 40 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacak olup, aynı zamanda 101 bin 580 metre uzunluğundaki tahliye kanalı ıslah çalışmaları ile tahliye kanalları çevresinde oluşabilecek sel, taşkın gibi doğal afetlerin önüne geçilecek. Sulama projesinin tamamlanması ile birlikte dekar başına 1500 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 219 milyon 060 bin TL katkı ve 4 bin 868 kişiye de istihdam alanı sağlanmış olacak.

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