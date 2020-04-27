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Vefa Grubu beyaz güvercini özgürlüğüne kavuşturdu Vefa Grubundan barışın simgesine yardım eli

İHA

Aydın Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, bu kez ayağına taş sıkışan ve canı yanan beyaz güvercine yardım elini uzattı. Vefa ekibinin yardımıyla ayağına sıkışan taştan kurtulan beyaz güvercin özgürlüğüne kavuştu.

Vefa Grubu beyaz güvercini özgürlüğüne kavuşturdu Vefa Grubundan barışın simgesine yardım eli

Aydın Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, bu kez ayağına taş sıkışan ve canı yanan beyaz güvercine yardım elini uzattı. Vefa ekibinin yardımıyla ayağına sıkışan taştan kurtulan beyaz güvercin özgürlüğüne kavuştu.
Aydın Valiliği bünyesinde Söke ilçesinde sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan binlerce vatandaşın taleplerini yerine getiren Vefa Sosyal Destek Grubu Hizmet Merkezi, bu kez kendilerine sığınan “Barışın Simgesi” beyaz güvercine yardım elini uzattı. Söke Vefa Sosyal Destek Grubu Hizmet Merkezi’nin penceresine konan beyaz güvercini fark eden görevliler kuşun yanına gitti. Vefa görevlisi tarafından pencere kenarında yakalanan güvercinin ayağına taş sıkıştığı ve canı yandığı fark edildi. Görevliler ayağına batan taş yüzünden canı yanan kuşa yardım elini uzattı. Güvercinin ayağına batan taş makas yardımı ile çıkarıldı. Başarılı geçen yardım operasyonunun ardından beyaz güvercin, yakalandığı pencere kenarına bırakılarak tekrar doğaya salındı. Sadece insanlara değil, aynı zamanda hayvanların da yardımına koşan Vefa ekibi gönülleri fethetti.

“Barışın simgesi beyaz güvercin”
Gılgamış Destanı’dan üç büyük semavi kitaplara değin ve kutsal metinlerde yer alan Büyük Tufan rivayetlerine göre Nuh Peygamber, Tufan biraz durunca güvertesinden beyaz bir güvercin uçurur. Bu beyaz güvercin bir müddet sonra ağzında bir zeytin dalı ile döner. Böylece Nuh Peygamber suların çekildiğini ve tufanın bittiğine kanaat getirir. Bundan dolayı beyaz güvercin ve zeytin dalı barışın simgesi olarak yıllardan beri süre gelmiştir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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