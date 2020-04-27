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AK Partili Yavuz’dan CHP’li Vekile; “Bülbül gibi şakımanızın ardındaki amaç nedir?”

İHA

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, "Hükümet, dünyanın en doğru işini yapsa bile alkışlamayız" diyen CHP'li vekil Süleyman Bülbül'ü; "Bülbül gibi şakımanızın ardındaki amaç nedir?" diyerek eleştirdi.

AK Partili Yavuz’dan CHP’li Vekile; “Bülbül gibi şakımanızın ardındaki amaç nedir?”

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, “Hükümet, dünyanın en doğru işini yapsa bile alkışlamayız” diyen CHP’li vekil Süleyman Bülbül’ü; “Bülbül gibi şakımanızın ardındaki amaç nedir?” diyerek eleştirdi.
“Ülke olarak çok şükür güçlü bir lidere ve yönetim anlayışına sahibiz” diyen Metin Yavuz, “O kadar güçlüyüz ki, sadece kendi sınırları içerisinde kalmamakla birlikte, dünya genelinde bulunan tüm vatandaşlarımızı yurda getiren, ihtiyacı olan her ülkeye uçaklarla yardım gönderen ülke olan Türkiye, dünya kamuoyunca takdir ile karşılanıyor ve manevi destek alıyor. Bakınız, bizden aldıkları desteklerden dolayı minnet duygusuyla kendi başkentlerinde veya önemli şehirlerinin önemli noktalarına bizim şanlı ay yıldız bayrağımızı dalgalandırıyorlar. Ülkemiz adına ne kadar gurur verici bir şey öyle değil mi? Başka ülkeler, başka milletler bizlere minnet duyarken bizim kendi içimizdekilerden bu memnuniyeti geçmişte olduğu gibi bu günde ne yazık ki göremiyoruz.
‘Hükümet, dünyanın en doğru işini yapsa bile alkışlamayız’ diyerek, ülkemizin menfaatine yönelik bir çivi bile çakmayan, ilkesi olmayan bir siyasi anlayışa sahip muhalefetin Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, şimdi de kalkmış İl Milli Eğitim Müdürümüz üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor. Son olarak, Ramazan ayı münasebetiyle öğrencilerin okulda yüz yüze işleyemedikleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine ait konuların, gönüllü öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımlarıyla yapılan bir takım etkinlikler ile işlenmesinden rahatsız olan Bülbül, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un cevaplaması için TBMM’ye soru önergesi vermiş. Oysa buna hiç gerek yoktu. Bakanımıza yönelttiği soruları İl Milli Eğitim Müdürümüze yöneltmiş olsaydı gayet tabi rahatlıkla cevabını alırdı” dedi.

Konula ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’tan bilgi aldığını belirten Metin Yavuz, “O’da bizleri bilgilendirdi. Şimdi bende bu bilgileri Bülbül ile paylaşmak istiyorum ki, kamuoyunu daha fazla yanıltmasın. Bakınız öncelikle bu bir proje değil, gönüllülük esasına bağlı olarak yapılan bir etkinliktir. Bu etkinlik 4. Sınıftan itibaren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin müfradatıyla uyumlu konular içermektedir. Okullar açık olsaydı öğretmenlerimiz sınıflarında zaten bu tür etkinlikleri yapacaklardı. Yapılan bu etkinlik Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatında yer alan konular içerisinde yer almasının yanında aynı zamanda okullarımızda işlenmekte olan "Değerler Eğitimi" kapsamına da girmektedir. Öğrencilerin, bu süreçte bu bilgilerden mahrum kalmaması için gönüllülük esasına bağlı olarak ve velilerinin izni ile yapılmaktadır. Söz konusu videolarda dua ve hadis okuyan öğrencilerin kimlik bilgileri kesinlikle paylaşılmamakla birlikte, bu güne kadar birçok farklı etkinlikte bu gibi videolar yine gönüllülük esasına dayanaraktan paylaşılmıştır. Örneğin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında da benzer bir çalışma gerçekleştirilmiş, yine gönüllü ve istekli öğrencilerin iletmiş olduğu 23 Nisan mesajlarını ve coşkularını içeren videolar yine velilerinin izniyle hafta boyunca paylaşılmıştır. Milli birlik ve beraberliğin sağlanıp korunmasında, toplumsal barışa katkı sağlamada, sosyal ahlak ve değerlerin verilmesinde Din öğretimi, hiç şüphesiz çok önemli bir görev yapmaktadır. İçinde bulunduğumuz bu dönemde, öğrencilerimizin sınıflarda yapmaları gereken bu etkinlikleri biz uzaktan eğitimin ruhuna uygun bir biçimde gönüllülük esasına bağlı kalarak bir etkinlik olarak öğrencilerimize sunulmaktadır. Öğrenci Akademisi Portalı incelendiğinde, eğitim ve öğretime evden devam etmek zorunda kaldığımız ilk günden itibaren öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan öğrencilerin yenilikçiliklerini geliştirecek videolar, tarihimizden bugüne gelen Anadolu Masallarımız, 23 Nisan coşkusunu yaşatmak için etkinlik ve yine çocuklarımızdan gelen videolar, kitap okuma etkinlikleri yer almaktadır.
Eğitim ve öğretimin bütüncül yapısını önemseyerek şu an öğrenme ortamı ve öğretmenlerinden uzak kalan öğrencilerimiz için interaktif bir öğrenme ortamı oluşturarak, her dersin içeriği ile uyumlu milli, manevi ve dini değerlerimize bağlı kalarak, bunları öğrencilerimize öğretme yükümlülüğünün sorumluluğu ile çalışmalarını yürütmekte olan bir kurum ile bu kadar uğraşı içerisinde olmanızı anlamakta güçlük çekiyorum. Bu sebeple bende sizlere bir soru önergesi vermek istiyorum” diye konuştu.

Açıklamasında Süleyman Bülbül’e sorular yönelten Metin Yavuz, “Dua eden bir nesil, sizi neden bu kadar rahatsız ediyor? Beyninizde sakladığınız bir İslam düşmanlığı mı var? Ramazan ayının ruhuyla örtüşen bu etkinlik, sizde nasıl bir korkuya yol açtı? Mayasını İslam'la karmış bu milletin dinini bilen nesiller yetiştirmesi, sizi neden bu kadar korkuttu? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Nisan nedeniyle çocuklar için hazırlatıp dağıttığı kitapta, Aleviliğin farklı bir dinmiş gibi gösterilmesine ne diyeceksiniz? Bu skandal olmuyor da, İl Milli Eğitim Müdürünün çocukların dua ve hadis okumasını talep etmesi mi skandal oluyor? Burada parantez içerisinde belirtmek isterim ki, İmamoğlu’nun dağıttığı bu skandal kitapta Aleviliğin farklı bir dinmiş gibi resmedilmesiyle ilgili Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı suç duyurusunda bulunup hukuki süreci başlatacaklarını söyledi.
Dünya Ehlibeyt Vakfı Başkanı Fermani Altun, merkezine Alevi kardeşlerimizi alan yayınla ilgili verdiği yanıtta, ‘Alevilik İslam’ın özüdür’ sözüyle tartışmalara nokta koymuştur. Şimdi siz yanıtlayın Sn. Bülbül, öğrencilerden dua edip hadis okumalarını istemek mi skandal? Yoksa Aleviliği İslam dışında farklı bir din gibi göstermek mi? Şayet siz de Aleviliğin farklı bir din olduğunu düşünüyor ve buna inanıyorsanız o halde bu dinin peygamberi kimdir ve Kur’an gibi bir kitabı da var mıdır?” ifadelerini kullandı.

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