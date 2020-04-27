Efeler Belediyesi’nden el dezenfektan ünitesi

Efeler Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında kentte salgın hastalık riskini en aza indirmek için yeni tedbirler geliştirmeye devam ediyor.

Başkan Atay’ın talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kendi imkânlarıyla ‘El Dezenfektan Ünitesi’ imal etti. Üretilen ünitelerin ilki Efeler Belediyesi hizmet binasının girişinde vatandaşların hizmetine sunuldu.

Korona virüsle mücadele kapsamında aldığı önlemlerle dikkat çeken Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Efeler halkının sağlığı bizim için her şeyden önemli. Ülkemizi ve dünyayı kısa sürede etkisi altına alan salgın hastalık korona virüs tedbirleri kapsamında belediyemizin tüm olanaklarını kullanarak gecegündüz salgın hastalıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Her zamankinden daha titiz, daha fazla çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde kendi dezenfektan tünelimizi üretmiştik. Şimdi de el dezenfektan ünitemizi belediyemizin girişine kurduk. Önümüzdeki günlerde el dezenfektan ünitemizi kentimizin farklı noktalarında halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

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