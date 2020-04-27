Evlere giremeyen hırsızlar, otomobillere dadandı

<br>Eşber OKAYER / KUŞADASI, (Aydın),(DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkılmaması nedeniyle evlere giremeyen hırsızlar park, halindeki otomobil ve motosikletlerden hırsızlık yapıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında, bir hafif ticari araçtan hırsızlık yapan iki şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalanmaları için çalışma başlatıldı.<br>Türkiye'de koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 31 ilde İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlama kapsamında cadde ve sokaklar boş kaldı. Kısıtlama sürecinde Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda evlere giremeyen hırsızlar, boş sokaklarda park halindeki otomobil ve motosikletlere dadandı. Son olarak İkiçeşmelik Mahallesi'nde yer alan çeşitli sitelerde aynı gece dört otomobilden hırsızlık olayının meydana gelmesi üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. polis, hırsızlık olayı yaşanan yerlerin çevresindeki mobese ve güvenlik kameralarını detaylı incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonrasında iki kişinin sırayla park halindeki araçlara girip, hırsızlık yaptığı ve çaldıkları eşyaları götürdükleri saniye saniye görüntülendi. Polis, uzun süren uğraşlar sonrasında şüphelilerin S.A. ile G.I. olduğunu belirledi. İki şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.<br>'BİR AN ÖNCE YAKALANSIN'<br>Covid-19 salgını nedeniyle uzun süredir evde oturmak zorunda kaldıklarını belirten hırsızlık mağduru Yaşar E., "Geçtiğimiz günlerde sitemizin önüne park ettiğim hafif ticari aracımdan malzemelerim çalındı. Site güvenlik kamera kayıtlarını Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne verdik. Emniyette yapılan incelemeler neticesinde hırsızlık yapanların kimlikleri belirlendi. Çaldıkları bazı iş malzemeleri de emniyet güçlerimiz tarafından bulunarak teslim edildi. Evlere giremeyen hırsızlar araçlarımıza dadandı. Kimliği tespit edilen hırsızların bir an önce yakalanmasını ümit ediyoruz" dedi.<br>Kuşadası'nda yaşayan Mehmet Turan da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle son günlerde ilçedeki park halindeki araçlardan hırsızlık olayları arttı. Evlerimizde kaldığımız için hırsızlar eve giremiyor. Bu nedenle sokaktaki motosikletler ve park halindeki araçlara yöneldiler. Bu nedenle değerli eşyalarımızı araba ve motosikletlere bırakmamamız gerekiyor. Alacağımız en büyük önlem bu" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER <br>2020-04-27 15:43:38<br>

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