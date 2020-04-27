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Ünlü Yazar Muzaffer İzgü’nün ismi Kuşadası’nda yaşayacak

İHA

Hayata geçirdiği yeşil dostu projelerle vatandaşların takdirini toplayan Kuşadası Belediyesi, kente yeni bir park alanı daha kazandırdı.

Ünlü Yazar Muzaffer İzgü’nün ismi Kuşadası’nda yaşayacak

Hayata geçirdiği yeşil dostu projelerle vatandaşların takdirini toplayan Kuşadası Belediyesi, kente yeni bir park alanı daha kazandırdı.
Dağ Mahallesi Deniz Sokak’ta bulunan 482 metrekarelik yeşil alan üzerine yapılan parka 2017 yılında yaşamını yitiren ünlü Türk edebiyatçı Muzaffer İzgü’nün ismi verildi.
Kuşadası Belediyesi’nin “Daha Yeşil Bir Çevre” hedefiyle yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü rutin ot biçme, ağaç budama, yeşil alan düzenleme gibi işlerin yanı sıra ilçeye yeni park alanları kazandırmak için de durmadan çalışıyor. Ekipler son olarak Dağ Mahallesi Deniz Sokak’taki parkın yapımını tamamladı. Aynı sokaktaki Sevil Yaşar Altaş Evi’nde Kuşadası Belediyesi ile KEGEV işbirliğiyle açılması planlanan Çocuklar için Dijital Kütüphane projesinden esinlenerek hazırlanan parka 2017 yılında yaşamını yitiren Türk çocuk kitabı yazarı Muzaffer İzgü’nün ismi verildi.
Mimari çizimleri Etüt Proje Müdürü Burak Aran tarafından yapılan, peyzaj detayları ise Park ve Bahçeler Müdürü Sibel Filiz Sirer tarafından hazırlanan Muzaffer İzgü Parkı’nın içerisinde çocuk oyun grubu, oturma grupları, yürüyüş yolları, yeşil alan, otomatik sulama sistemi ve aydınlatma sistemi yer alıyor. Kullanıma hazır olan parkın çocuk oyun grubu koronavirüs tedbirleri kapsamında monte edilmedi.

Yeşil odaklı çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Her zaman önceliğimiz hemşehrilerimize hizmet etmek olacak. Bu uğurda gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. İçerisinden geçtiğimiz zor sürece rağmen tüm ekiplerimiz bu kent için emek harcamaya devam ediyorlar. Bir yandan koronavirüsle mücadele ederken bir yandan da şehrimizin eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyemiz de tüm imkanlarıyla yanımızdalar. Yeşil bizim en büyük sevdamız. Kentimize yeni yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz tarafından Dağ Mahallesi Deniz Sokak’taki parkın yapım çalışmaları tamamlandı. Parkımız aynı sokakta açmayı planladığımız ‘çocuklar için dijital kütüphane’ projesiyle bir bütünlük sağlayacak. Parka Türk Edebiyatı’nın usta kalemlerinden Muzaffer İzgü’nün adını verdik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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