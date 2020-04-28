Bülent Ersoy'un annesini hayatını kaybetti

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Usta sanatçı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti.

Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti. Diva lakaplı usta sanatçı Ersoy'un danışmanı Arzu Acay, sosyal medya hesabından yaptığı, 'Diva'mızın annesini kaybetti. Acımız çok büyük' paylaşımı ile üzücü haberi duyurdu.

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