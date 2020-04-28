Kuyucak Kaymakamı Kurt, maske dikim atölyesini ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kuyucak Kaymakamı Kurt, maske dikim atölyesini ziyaret etti

İHA

Kuyucak İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, koronavirüs salgını dolayısıyla ilçede oluşturulan maske dikim atölyesini ziyaret etti.

Kuyucak Kaymakamı Kurt, maske dikim atölyesini ziyaret etti

Kuyucak İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, koronavirüs salgını dolayısıyla ilçede oluşturulan maske dikim atölyesini ziyaret etti.
Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün koordinesinde maske üretimine başlayan gönüllüleri ziyaret etti. Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tufan Meşeli eşlik etti.
Usta öğreticiler; Zekiye Sancaktar, Sibel Çelik Bilgen, Aslı Cangür, Çiçek İnan, Ebru Baran ve Hizmetli Aysun Keskin olmak üzere altı gönüllü kadının hizmet verdiği maske dikim atölyesi günlük 250 maske üretiyor. Koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin artan maske ihtiyacına bir nebzede olsa katkıda bulunmak için çalışan gönüllü usta öğreticilerden, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Kaymakam Kurt, maske yapımına katkıda bulunan tüm kadınlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Söke Bilim ve Sanat Merkezi koruyucu siper üretti
YEREL HABERLER Söke Bilim ve Sanat Merkezi koruyucu siper üretti
Nazilli Ticaret Odası nefes kredisini hayata geçirildi
YEREL HABERLER Nazilli Ticaret Odası nefes kredisini hayata ...
Yenipazar’da 9 kişiye cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Yenipazar’da 9 kişiye cezai işlem uygulandı
Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına ...
Bülent Ersoy'un annesini hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bülent Ersoy'un annesini hayatını kaybetti
Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi
YEREL HABERLER Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi
Kuşadası’ndaki trafik kazasında baba ve kızı yaralandı
YEREL HABERLER Kuşadası’ndaki trafik kazasında baba ve kızı ...
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’ten esnafa Ramazan müjdesi
YEREL HABERLER Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’ten esnafa ...
Otomobil faresi tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobil faresi tutuklandı
Aydın Ticaret Borsası üyelerine 1 milyon TL'lik nefes kredisi
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası üyelerine 1 milyon TL'lik nefes ...
Trafik kazasında bir kişi yaralandı, meraklı vatandaşlar sosyal mesafeyi umursamadı
YEREL HABERLER Trafik kazasında bir kişi yaralandı, meraklı ...
Alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Ünlü Yazar Muzaffer İzgü’nün ismi Kuşadası’nda yaşayacak
YEREL HABERLER Ünlü Yazar Muzaffer İzgü’nün ismi Kuşadası’nda ...
Evlere giremeyen hırsızlar, otomobillere dadandı
YEREL HABERLER Evlere giremeyen hırsızlar, otomobillere dadandı
Söke Esnaf Odası Başkanı Karataş küçük esnafın sıkıntılarını dile getirdi
YEREL HABERLER Söke Esnaf Odası Başkanı Karataş küçük esnafın ...
Necmettin Tufan; “İHD Ankara Şubesi ve Ankara Barosu siz neyin peşindesiniz?”
YEREL HABERLER Necmettin Tufan; “İHD Ankara Şubesi ve Ankara Barosu ...
Metin Yavuz’dan yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek
YEREL HABERLER Metin Yavuz’dan yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Söke’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 46 kişiye ceza
YEREL HABERLER Söke’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ...
4 gün sonra banka ve PTT şubelerinde uzun kuyruklar oluştu Polis ekipleri, periyodik aralıklarla sosyal mesafe uyarısı yaptı
YEREL HABERLER 4 gün sonra banka ve PTT şubelerinde uzun kuyruklar ...
(Görüntülü) Bu kez güvercine yardım ettiler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bu kez güvercine yardım ettiler
Efeler Belediyesi’nden el dezenfektan ünitesi
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi’nden el dezenfektan ünitesi
'Vefa' ekibinin güvercin seferberliği
YEREL HABERLER 'Vefa' ekibinin güvercin seferberliği
Aydın Tren Garı öksüz kaldı
YEREL HABERLER Aydın Tren Garı öksüz kaldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X