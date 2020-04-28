AYTO üyeleri TOBB’un nefes kredisinden faydalanmaya başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin geçtiğimiz yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi “TOBB Nefes Kredisi” korona virüs salgını nedeniyle finansal olarak güçlük çeken üyelerimiz için tekrar başladı.

TOBB ve 365 oda borsanın tüm kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan Nefes Kredisi’nde 2020 yılı tamamen ödemesiz olacak. Ödemeler yıllık yüzde 7,5 faiz ile 2021’de aylık eşit 12 taksitle yapılacak. Kredi’de bir üyemiz azami 50 bin lira kredi kullanabilecek. TOBB Nefes Kredisinin yüzde 80’i Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında olacak.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, yaptığı açıklamada; “27 Nisan Pazartesi günü itibariyle Odamız üyesi cirosu 3 milyon TL’nin altında olan küçük işletmelerimiz odamızdan alacakları ‘Nefes Kredisi Başvurusu İçindir’ ibareli Faaliyet Belgesi ile başvurabilecekler. Söz konusu faaliyet belgesi ücretsiz olup, üyelerimiz Faaliyet belgesi talebi için https://www.ayto.org.tr/tr/ linkine tıklayıp belge talebi modülünden giriş yapabilir” dedi.



Korona virüs salgını nedeniyle finansal kriz yaşayan işletmelerin krediye ulaşmakta güçlük yaşadığını, bu doğrultuda TOBB öncülüğünde başlayan Nefes Kredi kampanyasına AYTO olarak finansal destek sağladıklarını hatırlatan Ülken, “İçinde bulunduğumuz bu zor zamanlarda siz Üyelerimizin yanındayız. AYTO olarak Üyelerimize ait olan Odamızın tüm parasını, düşük faizli TOBB Nefes Kredisi ile Üyelerimizin kullanımına sunuyoruz. TOBB öncülüğünde Kredi Garanti Fonu ve özel bir banka işbirliğinde sağlanan nefes kredisinin üyelerimize bu süreçte bir destek ve rahatlama sağlayacağını düşünüyorum. Üyelerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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