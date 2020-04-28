Aydın’da polis ekipleri, ağılda bulunmayan 210 adet koyun için alarma geçti Uyuya kalan çobanlar, koyunlar bulununca derin bir nefes aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aydın’da polis ekipleri, ağılda bulunmayan 210 adet koyun için alarma geçti Uyuya kalan çobanlar, koyunlar bulununca derin bir nefes aldı

İHA

Aydın’da polis ekipleri, ağılda bulunmayan 210 adet koyun için alarma geçti Uyuya kalan çobanlar, koyunlar bulununca derin bir nefes aldı

Aydın’da polis ekipleri, sabaha karşı sahipleri tarafından ağılda bulunamayan 210 adet koyun için alarma geçti. Şehrin tüm giriş ve çıkışlarını denetim altına alan polis, koyunları aradığı sırada ağıldan çalınarak götürüldüğü zannedilen koyunların, çobanların babası tarafından otlatmaya götürüldüğü ortaya çıkınca ekipler normale döndü.
Edinilen bilgiye göre; Aydın Efeler ilçe merkezinde yaşayan ve çobanlık yaparak geçimini sağlayan bir ailenin çocukları, koyunları gütmek için AydınDenizli Çevre Bulvarı üzerindeki ağıla gidince adeta şok yaşadı. Ağılda bulunan 210 adet koyunu ağılda bulamayan genç çobanlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Koyunları gece saat 03.00 sıralarında kontrol ettiklerini ve sabah 05.20 gibi geldiklerinde koyunları ağılda bulamadıklarını belirten genç çobanlar, mallarının çalındığını belirterek polisten yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, ağılı boş bulunca Aydın’ın tüm çıkışlarını kontrol altına alıp, Muğla, Denizli ve İzmir istikametine çıkış yapan tüm kamyon ve kamyonetleri kontrole alarak bir yandan da güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Babaları jest yapmak istemiş
Tüm mal varlıkları olan 210 adetten oluşan koyunlarının çalındığını düşünen genç çobanlar, üzüntü ile yakınlarını da arayınca bir anda üzüntüleri sevince dönüştü. Yorgun düştükleri için sabah erkenden uyanamayan oğullarını jest yapmak isteyen çobanın babalarının, oğullarından daha erken kalkıp koyunları gütmeye götürdüğü ortaya çıkınca genç çobanlar rahat bir nefes aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köşk Akçaköy’ün su sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Köşk Akçaköy’ün su sorunu çözülüyor
Başkan Kaya'dan İncirliova Belediyespor yönetimine şeffaflık teşekkürü
YEREL HABERLER Başkan Kaya'dan İncirliova Belediyespor yönetimine ...
Süt üreticisin en büyük sıkıntısı artan yem fiyatları oldu Başkan Önal: Üretime devam ediyoruz ama süt üreticisi desteklenmelidir
YEREL HABERLER Süt üreticisin en büyük sıkıntısı artan yem fiyatları ...
AYTO üyeleri TOBB’un nefes kredisinden faydalanmaya başladı
YEREL HABERLER AYTO üyeleri TOBB’un nefes kredisinden faydalanmaya ...
Başkan Öndeş, bizzat kendisi takip etmeye başladı
YEREL HABERLER Başkan Öndeş, bizzat kendisi takip etmeye başladı
Dr. Öğr. Üyesi Güliz Uyar Güleç korona virüs hakkında merak edilenleri anlattı
YEREL HABERLER Dr. Öğr. Üyesi Güliz Uyar Güleç korona virüs hakkında ...
Söke Bilim ve Sanat Merkezi koruyucu siper üretti
YEREL HABERLER Söke Bilim ve Sanat Merkezi koruyucu siper üretti
Nazilli Ticaret Odası nefes kredisini hayata geçirildi
YEREL HABERLER Nazilli Ticaret Odası nefes kredisini hayata ...
Kuyucak Kaymakamı Kurt, maske dikim atölyesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Kuyucak Kaymakamı Kurt, maske dikim atölyesini ...
Yenipazar’da 9 kişiye cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Yenipazar’da 9 kişiye cezai işlem uygulandı
Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına ...
Bülent Ersoy'un annesini hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bülent Ersoy'un annesini hayatını kaybetti
Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi
YEREL HABERLER Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi
Kuşadası’ndaki trafik kazasında baba ve kızı yaralandı
YEREL HABERLER Kuşadası’ndaki trafik kazasında baba ve kızı ...
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’ten esnafa Ramazan müjdesi
YEREL HABERLER Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’ten esnafa ...
Otomobil faresi tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobil faresi tutuklandı
Aydın Ticaret Borsası üyelerine 1 milyon TL'lik nefes kredisi
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası üyelerine 1 milyon TL'lik nefes ...
Trafik kazasında bir kişi yaralandı, meraklı vatandaşlar sosyal mesafeyi umursamadı
YEREL HABERLER Trafik kazasında bir kişi yaralandı, meraklı ...
Alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Ünlü Yazar Muzaffer İzgü’nün ismi Kuşadası’nda yaşayacak
YEREL HABERLER Ünlü Yazar Muzaffer İzgü’nün ismi Kuşadası’nda ...
Evlere giremeyen hırsızlar, otomobillere dadandı
YEREL HABERLER Evlere giremeyen hırsızlar, otomobillere dadandı
Söke Esnaf Odası Başkanı Karataş küçük esnafın sıkıntılarını dile getirdi
YEREL HABERLER Söke Esnaf Odası Başkanı Karataş küçük esnafın ...
Necmettin Tufan; “İHD Ankara Şubesi ve Ankara Barosu siz neyin peşindesiniz?”
YEREL HABERLER Necmettin Tufan; “İHD Ankara Şubesi ve Ankara Barosu ...
Metin Yavuz’dan yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek
YEREL HABERLER Metin Yavuz’dan yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X