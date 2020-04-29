Yolunu kaybeden eşek, sahibini bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yolunu kaybeden eşek, sahibini bekliyor

İHA

Yolunu kaybeden eşek, sahibini bekliyor

Aydın’da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu yolunu şaşırıp kent meydanına gelen ve şehir merkezinde başıboş dolaşan eşek, Büyükşehir Belediyesi’nce bakımı yapılmak üzere barınağa götürüldü. Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hakan Genç, şehir merkezini mesken tutan başıboş eşeğin sahibi kim ise belediyeden teslim alabileceğini belirtti.
Sokağa çıkma kısıtlaması ile boş kalan Kent Meydanı’nda bir süre vakit geçirdikten sonra şehir merkezindeki bomboş cadde ve sokaklarda gezinti yapan eşek, Aydın Büyükşehir ekiplerince şehir merkezinden alınıp hayvan barınağına götürülmüştü. Bakımı yapılan ve karnı doyurulan eşeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkilileri firari eşeğin sahibine seslenerek eşeğini belediye hayvan barınağından teslim alabileceğini belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Ticaret Odası üyelerine can suyu kredisi
YEREL HABERLER Nazilli Ticaret Odası üyelerine can suyu kredisi
Aydın’da sulu tarım ile ülke ekonomisine 1,2 milyar TL katkı sağlanacak
YEREL HABERLER Aydın’da sulu tarım ile ülke ekonomisine 1,2 milyar ...
Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti
AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu
YEREL HABERLER AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu
(Görüntülü) Belediye binasında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Belediye binasında çıkan yangın korkuttu
Belediye binasında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Belediye binasında çıkan yangın korkuttu
Sisam Adası'ndaki yangınzede göçmenler sokaklarda yatıyor Göçmen kampındaki yangınlar Sisam Adası'nı karıştırdı Yangınlar nedeniyle gözaltına alınan 22 göçmen tutuklandı
YEREL HABERLER Sisam Adası'ndaki yangınzede göçmenler sokaklarda ...
Söke AK Parti'nin yeni yönetimi onaylandı
YEREL HABERLER Söke AK Parti'nin yeni yönetimi onaylandı
Köprüde intihara kalkışan genci, jandarma engelledi
YEREL HABERLER Köprüde intihara kalkışan genci, jandarma engelledi
Kediye çarpmamak için kendi canından oluyordu
YEREL HABERLER Kediye çarpmamak için kendi canından oluyordu
Kuşadası’nın özel çiçekleri açtı Dilek Yarımadası Milli Parkı endemik ve nadir bitki türlerini barındırıyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nın özel çiçekleri açtı Dilek Yarımadası ...
Kuyucak’ta vatandaşın sobası temizlendi
YEREL HABERLER Kuyucak’ta vatandaşın sobası temizlendi
Aydın’da şehiriçi özel halk otobüslerine el dezenfektanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Aydın’da şehiriçi özel halk otobüslerine el ...
Kuşadası, kendi maskesini üretmeye başladı
YEREL HABERLER Kuşadası, kendi maskesini üretmeye başladı
TOBB Nefes kredisi Kuşadası’nda da başladı KUTO’nun ekonomik gücüyle kredi hacmi oluşturuldu
YEREL HABERLER TOBB Nefes kredisi Kuşadası’nda da başladı KUTO’nun ...
Başkan Günel’den tek yön açıklaması “ Planlı ve programlı çalışmalardan taviz vermemiz söz konusu değil “
YEREL HABERLER Başkan Günel’den tek yön açıklaması “ Planlı ve ...
(Görüntülü) Koronavirüsü yenen Okumuş'tan plazma bağışı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüsü yenen Okumuş'tan plazma ...
Koronavirüsü yenen milli eğitim müdüründen immün plazma bağışı
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen milli eğitim müdüründen immün ...
Küçük Aylin'den büyük duyarlılık
YEREL HABERLER Küçük Aylin'den büyük duyarlılık
Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı
Çatıdan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Çatıdan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş plazma bağışında bulundu
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş plazma bağışında ...
Karantinada doğum günü sürprizi Malezya’dan gelen Ahmet Şahin’in doğum günü unutulmadı
YEREL HABERLER Karantinada doğum günü sürprizi Malezya’dan gelen ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X