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Didim Triatlon yarışları Eylül ayına ertelendi

İHA

Didim Triatlon yarışları Eylül ayına ertelendi

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında yapılan ve 2020 yılında Mayıs ayında yapılması planlanan Didim TriatlonAquatlon Türkiye Şampiyonası yeni tip korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle Eylül ayına ertelendi.
Türkiye Triatlon Federasyonu ve Didim Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilen Didim Triatlonu yeni tip korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle Eylül ayına ertelendi. Konuyla ilgili olarak yazılı açıklama yapan Türkiye Triatlon Federasyonu başkanı Bayram Yalçınkaya, 910 Mayıs 2020 tarihlerinde düzenlenmesini planladıklarını yarışların, Didim belediyesi ile yapılan görüşmeler neticesinde 56 Eylül tarihine alındığını açıkladı.
Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise Türkiye Triatlon Federasyonu, işbirliğiyle son 3 yıldır düzenli olarak gerçekleştirdikleri yarışların korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını ifade ederek; “Bu yarışmalar hem ilçemizin tanıtımına hem de turizm sezonunun erkene alınması noktasında Mayıs ayı yada Haziran ayında yapıyorduk. Bu sene ise virüs sebebiyle eylül ayına erteledik. İnşallah Eylül ayına kadar bu salgınının kontrol altına alınması ve hayatın normal akışına dönmesinden sonra bu yarışları yine gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

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