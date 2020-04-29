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Aydın Büyükşehir Belediyesi milyonlarca fide dağıttı

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 'Yerel Tarım Ürünleri' projesiyle bu yıl ürettiği 3 milyondan fazla fideyi ücretsiz olarak üreticiye ve vatandaşlara dağıttı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi milyonlarca fide dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ‘Yerel Tarım Ürünleri’ projesiyle bu yıl ürettiği 3 milyondan fazla fideyi ücretsiz olarak üreticiye ve vatandaşlara dağıttı.
Tarım ve hayvancılıkta rol model olan Aydın Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya verdiği önemi Başkan Özlem Çerçioğlu’nun Yerel Tarım Ürünleri projesi ile istikrarlı bir şekilde sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi atalarımızdan miras kalan güvenilir tarımsal üretim yöntemi ve ürünlerini günümüzde de yaşatıyor. Büyükşehir, özellikle Halk Ege Et mağazalarında, Ata Tohumu fidelerinden elde edilen ürünleri tezgahlara taşıyarak, sağlıklı ürünlerin vatandaşa aracısız olarak ulaştırılabileceğini tüm Türkiye’ye göstermişti.

Milyonlarca fide üretildi ve dağıtıldı
Yerel Tarım Ürünleri Projesi kapsamında üretilen fideleri 6 yıl boyunca özenle yetiştiren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 3 milyondan fazla fideyi vatandaşlara ve üretim yapmak isteyenlere ücretsiz olarak dağıttı. “Fide Üretici Belgesi” olan ender kamu kurumlarında biri olan Aydın Büyükşehir Belediyesi, seralarında yetiştirdiği fideleri, Aydın’ın bereketli topraklarıyla buluşturarak üretime de destek veriyor.

Büyükşehir Türkiye’nin dört bir yanına fide gönderdi
Türkiye’nin dört bir yanında gelen fide taleplerini imkanları ölçüsünde karşılayan Aydın Büyükşehir Belediye, Tunceli’den Gökçeada’ya varana kadar ulaşılabilen her yere Ata Tohumlarından elde edilen fidelerini gönderdi.

“Milli tarım dışa bağımlı hale geliyor”
Fideleri halka ulaştırarak Aydın’ın her karış toprağında üretim yapılmasını ve tohum elde edilmesini amaçladıklarını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Özellikle altını çizmek isterim ki Ata Tohumların elde edilen fideler milli tarımın güvencesidir. Tohumundan bir daha verim alınamayan ürünler, çiftçiyi tüketime zorluyor ve bu durum milli tarımı dışa bağımlı hale getiriyor. Ata Tohumlarından elde ettiğimiz 3 milyondan fazla fideyi bu yılda vatandaşlarımıza dağıttık. Bunu hem üretim için, hem tohum sayısını arttırmak hem de alınan ürünün tadına bakınca neyi arkamızda bıraktığımızın anlaşılması için yaptık. Türkiye’nin her yanından aldığımız taleplerde gösteriyor ki doğru yoldayız. Fide talep eden vatandaşlarımıza imkanlarımız ölçüsünde yardımcı olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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