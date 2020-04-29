Kuşadası’nda Türkmen Mahallesi’nin hizmet hasreti sona eriyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde ilçenin merkezi olan Türkmen Mahallesi’nde yürütülen alt yapı ve üst yapı çalışmaları hız kesmeden sürüyor.



Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri, uzun yıllardır alt yapı ve üst yapı hizmeti görmeyen Türkmen Mahallesi’nde başlattıkları çalışmalara 7/24 esaslı mesai ile devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Türkmen Mahallesi 50’inci Yıl Caddesi’ne yakın sokakların alt yapı sorunları giderilerek yollara parke taşı ve bordür döşendi.



Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Gülistan, Huzur, Varlık, Bahçearası, Umut, Mert Sevgi Alkış, Bağkur, Tavaslı, Özer Türk, Çalıkuşu ve İnce sokaklarda parke taşı döşeme çalışması tamamlandı. Bölgede bulunan Sevinç Sokağa ise sıcak asfalt döküldü. 50’nci Yıl Caddesi’nde kaldırım taşı ve bordür döşeme işlerine devam eden ekipler önümüzdeki günlerde Topaltı, Çıkmaz Sevinç 1, Yağbasanlı, Ülgen, Ülgen Çıkmazı, Güven, Müdafaa, Veysel Turgut, Zeybek, Ünlü, Elmalı, Okul, Sümbül, Emginler, Kulalıoğlu, Muzaffer İzgü ve Çubukçu sokaklarda yol yapım çalışmasına başlayacak.



Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Türkmen Mahallesi’nde yürütülen su ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları da aralıksız devam ediliyor. Mahallenin Gençlik Caddesi’ne yakın 18 sokağında gerçekleştirilen su hattı, kanalizasyon, doğalgaz, telefon, internet ve elektrik alt yapı işlerinin ardından Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yol yapım çalışması yürütülecek.

Türkmen Mahallesi’nde çalışmaların bir ay içerisinde tamamlanacağını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “İlçemizin kalbi niteliğindeki Türkmen Mahallesi’nde Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz, hafta içi hafta sonu demeden çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bugüne kadar mahallede bulunan 12 sokağı komple yeniledik. Yaklaşık bir ay içerisinde Türkmen Mahallesi’ndeki tüm alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlamış olacağız. Bu süreçte bizden hiçbir desteği esirgemeyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve Büyükşehir bürokratlarına çok teşekkür ederim” dedi.



Türkmen Mahallesi Muhtarı Ümit Özyağcı ise Türkmen Mahallesi’ndeki yenileme çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, ”30 yıldır hizmet görmeyen mahallemiz Belediye Başkanı Ömer Günel’in çabalarıyla yenileniyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun bu işe katkısı çok büyük. Kendisine de ayrıca mahallelim adına teşekkür ederim. Çalışmalardan çok memnunuz” diye konuştu.

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