Tüfeğini temizlerken 8 yaşındaki oğlunu vurdu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre tüfeğini temizlerken ateş alması sonucu bir baba 8 yaşındaki üvey oğlunu vurdu. Üvey oğlunu sağlık ekiplerine teslim eden baba, daha sonra jandarmaya teslim oldu.



Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kirazlı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aynı zamanda turistik tesislerin de bulunduğu köyde bir mekanda görevli olduğu öğrenilen B.D. isimli şahıs, iddiaya göre tüfeğini temizlerken aniden ateş aldı. Tüfekten çıkan mermi bu sırada kardeşleri ile evin bahçesinde oynamakta olan B.D.'nin üvey oğlu M.E.C.'ye isabet etti. Üvey oğlunun kanlar içinde yere yığıldığını gören baba, çocuğunu kucağına alıp ana yola inerek yoldan geçen vatandaşlardan yardım istedi. Yoldan geçen bir araç ile Kuşadası istikametine doğru taşınan talihsiz çocuk Kuşadası Otogarı yakınlarında kendisi için gelen ambulansa nakledildi. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk ambulansla Aydın'a sevk edildi. Üvey oğlunu sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra baba B.D. jandarmaya teslim oldu.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

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