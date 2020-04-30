Mayıs ayının ilk haftası yağışlı geçecek

Bugünden itibaren yağışlı hava sistemine girecek olan Aydın’da yağışların bir hafta boyunca aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölgemiz bugünden itibaren yağışlı sistemin etkisine girdi. Bu sistem bugün (30.04.2020 Perşembe) ve yarın (01.05.2020 Cuma) bölgemizin büyük bölümünde yağışlara neden olurken, 2 Mayıs Cumartesi günü Balkanlar üzerinden yeni bir yağışlı sistemin gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortasına kadar bu sistemin yağışlarının bölge genelinde görülmesi beklenirken 6 Mayıs Çarşamba gününden itibaren ülkemizin yeni bir yağışlı sistemin daha etkisine gireceği ve hafta sonuna kadar yağışların bölge genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi beklenen etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara rağmen hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Mayıs ayında görülecek gök gürültülü sağanak yağışların ısınmayla birlikte genellikle öğle saatlerinden sonra meydana gelmesi ve zaman zaman yağışların şiddetli olması beklendiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir. Bölgemize bağlı illerde (İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale) bugün aralıklı gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Cuma günü parçalı bulutlu, Cumartesi günü Çanakkale ve Balıkesir il geneli ile Manisa İzmir ve Aydın illerinin doğu kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı Pazar ve Pazartesi günlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, Salı günü ara verecek yağışın Çarşamba günü tekrar başlayacağı tahmin ediliyor” denildi.

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