Kuşadası Belediyesi, Ramazan nedeniyle denetimleri arttırdı Başkan Günel, “ Önceliğimiz, halkımızın sağlığıdır “

Kuşadası Belediyesi, Ramazan Ayı nedeniyle fırınlara yönelik denetimlerini arttırdı.

Belediye Başkanı Ömer Günel, gıda ürünü satan işletmelere yönelik kontrollerin sıklaşacağını belirterek işletmelerin halk sağlığı ihlali yapmalarına izin vermeyeceklerini söyledi.Kuşadası Belediyesi Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilçedeki fırınlara yönelik bir dizi denetim yaptı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde fırınların imalathane bölümlerinin, un depolarının ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu, pide ve ekmeklerin gramajları ile evraklar kontrol edildi. Ayrıca, işletme sahipleri ve çalışanlardan alışveriş yapmaya gelen müşteriler arasındaki sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri istendi.

Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde hijyen ve gramaj kurallarına uymayan işletmeler sert bir şekilde uyarıldı. Eksiklikler, görevli personel tarafından tutanak altına alındı. Gıda Mühendisi Gizem Yalçın gözetiminde hazırlanan rapor doğrultusunda gıda satışı yapan yerlere kurallara uymaları için 1 hafta süre verildi.

Ramazan Ayı boyunca gıda ürünü satan işletmelere yönelik denetimlerin artacağını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kovid19 salgını nedeniyle çok zor günler geçiriyoruz. Bu nedenle halkımızın sağlığını her zamankinden daha çok düşünmek zorundayız. Denetimlerimiz sıklaşarak devam edecek. Vatandaşlarımızın sağlığı ile hiçbir işletmenin oynamasına izin veremeyiz” dedi.

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