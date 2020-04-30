Kuşadası plajları sezona hazırlanıyor

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Korona virüs önlemleri nedeniyle sessiz günlerin yaşandığı Kuşadası Körfezi’nde plajlar belediyeler tarafından sezona hazırlanıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk sahası içerisinde olan 32 kilometre uzunluğundaki Kuşadası plajları modern makineler ile temizleniyor. Pamucak ilçe sınırından Dilek Yarımadası Milli Parkı’na kadar olan tüm plajları tek tek temizleyen ve olumsuzluktan arındıran Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ekipleri, Kuşadası plajlarını korona önlemleri sonrasına hazır hale getiriyor.

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