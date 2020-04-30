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Aydın, Martta en fazla ihracat gerçekleştiren 22. il oldu

İHA

Aydın, Martta en fazla ihracat gerçekleştiren 22. il oldu

– Aydın’da, ihracat 2020 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artarak 64 milyon 599 bin dolar, ithalat ise yüzde 3,9 artarak 14 milyon 175 bin dolar oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı, Mart ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre; Aydın ilinde Genel Ticaret Sistemine göre ihracat yüzde 5,8 arttı, ithalat ise yüzde 3,9 arttı. İhracat 2020 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artarak 64 milyon 599 bin dolar, ithalat ise yüzde 3,9 artarak 14 milyon 175 bin dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 22. il olurken ithalatta ise 32. sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe
2020 Mart ayında ekonomik faaliyetlere göre, ihracatta en yüksek payı alan sektörler arasında ilk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 79,99’luk pay ile 51 milyon 670 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 17,89 ile 11 milyon 559 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,10 ile 1 milyon 359 bin dolar oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe
2020 Mart ayında ekonomik faaliyetlere göre, ithalatta en yüksek payı alan sektörler arasında ilk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 87,88 ile 12 milyon 457 bin dolar oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 7,12 ile 1 milyon 9 bin dolar, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 4,99 708 bin dolar oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
Aydın’dan, 2020 yılı Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 5 milyon 404 bin dolar olarak gerçekleşti. Almanya’yı 4 milyon 615 bin dolar ile İspanya ve 4 milyon 532 bin dolar ile İtalya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu
Aydın’a, 2020 yılı Mart ayında en fazla ithalat Çin’den yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 4 milyon 562 bin dolar olarak gerçekleşti. Çin’i sırasıyla 1 milyon 822 bin dolar ile Almanya ve 837 bin dolar ile Slovakya izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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