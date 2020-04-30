"Beni cesur ve güçlü yetiştirdin"

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Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Nimet Çavuş tarafından verilen, YDS / YÖKDİL Online Kolay Soru Çözüm Teknikleri Semineri gerçekleştirildi.

Covid19 salgını nedeniyle evde kalarak günlerini geçirmek zorunda kalan öğrenci, öğretmen ve akademisyenlere katkı sağlamak amacıyla online olarak gerçekleşen eğitimde YDS ve YÖKDİL’de çıkabilecek soru örneklerinin kolay soru çözüm teknikleri anlatıldı.

Didim Meslek Yüksekokulu ve ADÜZEM iş birliği ile gerçekleşen üç saatlik eğitime yaklaşık 200 kişi katıldı.

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