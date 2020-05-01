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Aydın'da yıldırım düşmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

DHA

Bahattin ALBAYRAK/BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)- AYDIN Bozdoğan ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bir eve yıldırım düşmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Bozdoğan ilçesi kırsal Asma Mahallesi'nde, saat 16.30 sıralarında olumsuz hava şartları nedeniyle bir yayla evine yıldırım düştü. Evde bulunan Adem Sarı (36), eşi Zeliha Sarı (29)  ile çocukları Ömer Sarı (3) yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi edilen yaralılar, daha sonra Nazilli Devlet...

Aydın'da yıldırım düşmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

<br>Bahattin ALBAYRAK/BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)- AYDIN Bozdoğan ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bir eve yıldırım düşmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.<br>Bozdoğan ilçesi kırsal Asma Mahallesi'nde, saat 16.30 sıralarında olumsuz hava şartları nedeniyle bir yayla evine yıldırım düştü. Evde bulunan Adem Sarı (36), eşi Zeliha Sarı (29)  ile çocukları Ömer Sarı (3) yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi edilen yaralılar, daha sonra Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.<br>Öte yandan, İzmir'de bir pide dükkanında çalışan Adem Sarı'nın, koronavirüs nedeniyle çalıştığı iş yerinin kapatılmasının ardından Aydın'daki baba ocağına döndüğü öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Bozdoğan Bahattin ALBAYRAK <br>2020-04-30 23:25:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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