Kuşadası’ndaki kadın güç birliğine Başkanın eşinden destek

Kuşadası Belediyesi’nin verdiği destekle S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen gönüllü kadınlar, “Emek Atölyeleri’nde” tam kapasite yüz maskesi üretmeye başladı.

Büyük bir fedakarlık örneği gösteren kadınları, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in eşi Duygu Gül Günel de yalnız bırakmadı. Duygu Gül Günel, maske makinesinin başına geçerek hemcinslerine omuz verdi.



Kuşadası’nı kenetleyerek birçok toplumsal konuda güç birliği oluşturan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e en büyük desteği eşi Duygu Gül Günel veriyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında gece gündüz ekipleri ile sahada olan Başkan Günel’in son olarak hayata geçirdiği “Emek Atölyeleri” Kuşadası’nın maske ihtiyacını karşılamak için üretime başladı. Örnek gösterilecek bir dayanışma sergileyen kadınları, şimdiye kadar hayata geçirdiği projelerle Kuşadası’nın çehresini değiştiren Belediye Başkanı Ömer Günel’in eşi Duygu Gül Günel de yalnız bırakmadı. KEGEV’in eski binasına kurulan atölyeye giden Duygu Gül Günel, çalışmaları yakından inceledi. Sosyal sorumluluk projelerine olan duyarlılığıyla bilinen Duygu Gül Günel, daha sonra maske makinesinin başına bizzat geçerek hemcinslerine destek oldu. Günel’in bu davranışı gönüllülerden büyük takdir topladı.



Türkiye’nin dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık nedeni ile çok zor bir süreçten geçtiğini belirten Duygu Gül Günel, “Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalıkla mücadelede kadınlarımız büyük fedakarlık örneği gösteriyor. Bugün gönüllü olarak maske diken arkadaşlarımıza yardımcı olmaya geldik. Kuşadası’ndaki kadınlar olarak omuz omuza verip halkımızın sağlığını korumak için maske üretiyoruz. Bu gerçekten örnek gösterilecek bir davranış. Kentimiz, gerçek anlamda kenetlenmiş durumda. Burada üretilen maskeler, ilçemizin bütün ihtiyacını karşılayacak. İhtiyaç fazlası maskeleri çevre il ve ilçelere göndereceğiz. Ben de bu oluşumun bir parçası olduğum için çok mutluyum” diye konuştu.

Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında, Kuşadası Belediyesi’nin verdiği destekle kurulan “Emek Atölyelerinde” gönüllü olarak çalışan 30 kadın,medikal kumaştan tek kullanımlık yüz maskesi dikmeye başladı. Vatandaşlardan gelen maske taleplerinin artması üzerine harekete geçen Kuşadası Belediyesi,“Üç Katlı Otomatik Cerrahi Maske Makinesi” satın aldı. Makinenin, KEGEV’in eski binasına kurulmasının ardından “Emek Atölyeleri” bünyesinde bir araya gelen kadınlar, seri üretime geçerek günde 15 bin yüz maskesi dikmeye başladı.

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