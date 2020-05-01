Tabanca meraklısı hırsız kameraları dikkate almadan silahları çaldı Polis, görüntülerini aldığı soğukkanlı hırsızı yakalamak için çalışma başlattı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasındaki sakinlikten faydalanmak isteyen tabanca meraklısı bir hırsız girdiği kilidini kırarak girdiği av bayini soydu. İçerideki havalı tabancaları çalan hırsızın oldukça sakin hali dikkat çekerken, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri soğukkanlı ve tabanca meraklısı hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, sabaha karşı saat 5.30 sıralarında Kemal Arıkan Caddesi’nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sabahın erken saatlerinde oldukça sakin olan caddede görünen genç yaşlardaki şüpheli caddede yürüyüp av bayinin önüne geliyor. Güvenlik kameralarını hesaba katmayan hırsız kapının kilidini ve camını kırdıktan sonra içeri girip havalı tabancaları saklandığı yerden alıyor. Oldukça rahat tavırlar sergileyen tabanca meraklısı hırsız, tabancaları aldıktan sonra av bayinden ayrılıp gidiyor.

İş yerinden binlerce liralık havalı ve kuru sıkı tabancayı alan şahsın görüntülerini alan güvenlik güçleri tabanca meraklısı, soğukkanlı hırsızlık zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

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