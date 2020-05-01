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Aydın'da jeotermal kuyusunda patlama Kuyudan çıkan buhar onlarca metreye yükseldi

İHA

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Yılmazköy Mahallesi yakınlarında bulunan bir jeotermal enerji kuyusunda patlama yaşandı.

Aydın'da jeotermal kuyusunda patlama Kuyudan çıkan buhar onlarca metreye yükseldi

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Yılmazköy Mahallesi yakınlarında bulunan bir jeotermal enerji kuyusunda patlama yaşandı.
Kuyu kazma çalışması sırasında meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi.
Bölge, güvenlik çemberine alındı. İş makineleri kuyunun etrafında çalışma yaparken, jandarma alana geçişleri durdurdu. Şu anda kuyudan metrelerce yükseğe buhar çıkmaya devam ediyor. Buharın oluşturduğu gürültü de bir kaç kilometre ileriden duyuluyor. Ekiplerin, bölgede çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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