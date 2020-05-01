KUTO Başkanı Akdoğan, turizm bölgelerinin sorunlarını Bakan Pekcan’a iletti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

KUTO Başkanı Akdoğan, turizm bölgelerinin sorunlarını Bakan Pekcan’a iletti

İHA

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımlarıyla, Webinar sistemi üzerinden gerçekleşen bilgilendirme toplantısına katılarak, turizm bölgelerindeki sorunları Bakan Pekcan'a iletti.

KUTO Başkanı Akdoğan, turizm bölgelerinin sorunlarını Bakan Pekcan’a iletti

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla, Webinar sistemi üzerinden gerçekleşen bilgilendirme toplantısına katılarak, turizm bölgelerindeki sorunları Bakan Pekcan’a iletti.
Salgın nedeniyle içinde bulunulan süreçte, talepler doğrultusunda Devlet tarafından hayata geçirilen Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle; Çek Ödeme Destek Paketi, İşe Devam Desteği Kredisi, TOBB Nefes Kredisi, Can Suyu Kredisi ve iş dünyasına yönelik finansal imkanlar ve çeşitli destekler için teşekkür eden Akdoğan; hayata geçen krediler esnafımız için çok önemli, ama süreç böyle devam ederse hibe destekleri de gündeme alınmalı dedi.
365 OdaBorsa başkanları ile 61 Sektör Meclisi başkanlarına yönelik gerçekleşen bilgilendirme toplantısında söz alarak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile birebir görüşen Akdoğan, aynı zamanda turizm bölgelerindeki kiralık işyerlerinin kiraları hakkındaki sorunu da gündeme getirdi. Akdoğan bu konuda yaptığı açıklamada; "Devletimiz koronavirüs salgınıyla birlikte pek çok desteği hayata geçirdi ve geçirmeye devam ediyor. Bilindiği üzere salgın nedeniyle ilçemizde pek çok işyeri kapalı bulunuyor. İçinde bulunduğumuz durum, Nisan 2020 sonuna kadar mücbir sebep ilan edilmiş olsa da, özellikle kira ödemeleri konusu net değil ve sadece ötelemeden bahsediliyor. Salgınla ilgili en erken Mayıs ayı içerisinde normalleşme sürecine girileceği öngörülse de, 2020 turizm sezonu için beklenen gelir seviyesine ulaşılması çok güç görünüyor.
Hizmet sektöründe her geçen gün kayıptır ve telafisi yoktur. Somut bir malı elinizde tutabilir, daha sonraki aylarda hatta 2021’de dahi satarak geri dönüş sağlayabilirsiniz. Ancak, hizmet sektöründe geride bıraktığımız Mart, Nisan ve içinde bulunduğumuz Mayıs 2020 aylarında satılabilecek hizmetleri, bir daha satma şansı yoktur ve bu aylar tamamen kayıptır. Önümüzdeki diğer ayların da ne olacağı net değildir. Özetlersek, münferit mücbir sebepler nedeniyle kiralar konusunda hukuki haklar olsa da, bunun zaman alacağı ve gereksiz bir adli yoğunluk yaşanacağı gerçektir. Bütün bunların yaşanması yerine, Devlet tarafından çıkarılacak kararname ile bu konular hakkaniyet çerçevesinde düzenlenebilir. Konuyla ilgili turizm bölgelerinde ağırlıklı yaşanan bu sorun, diğer tüm illerdeki hizmet sektörleri için de geçerlidir ve ortak sorun oluşturmaktadır. Bu nedenle bu konuyu üst kuruluşumuz TOBB’a yazılı olarak iletmiştik. Diğer OdaBorsa başkanları ile Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanımız sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile webinar sistemi üzerinden bir araya geldiğimiz bilgilendirme toplantısında, söz alarak bu konuyu da Bakanımıza bizzat iletme fırsatı buldum. Konuyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini ve yakında bu konuda açıklama yapacaklarını söyleyen Bakanımıza ve TOBB Başkanımıza bu fırsat için teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kerem bebeği beşiğinde akrep soktu/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kerem bebeği beşiğinde akrep soktu/ Ek fotoğraf
ADÜ’de ‘İmmün Plazma` tedavisi başladı
YEREL HABERLER ADÜ’de ‘İmmün Plazma` tedavisi başladı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı (2)
Kuşadası’nda belediye bandosundan 1 Mayıs konseri
YEREL HABERLER Kuşadası’nda belediye bandosundan 1 Mayıs konseri
Aydın'da jeotermal su borusu patladı (2)
YEREL HABERLER Aydın'da jeotermal su borusu patladı (2)
Kuşadası’nda üretilen maskeler vatandaşlara evlerinde teslim ediliyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda üretilen maskeler vatandaşlara evlerinde ...
(Görüntülü) Aydın'da jeotermal borusunda patlama meydana geldi-6
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aydın'da jeotermal borusunda patlama ...
(Görüntülü)Aydın'da jeotermal borusunda patlama meydana geldi-5
YEREL HABERLER (Görüntülü)Aydın'da jeotermal borusunda patlama ...
(Görüntülü) Aydın'da jeotermal borusunda patlama meydana geldi-4
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aydın'da jeotermal borusunda patlama ...
İtalya'ya giden TIR şoförleri yurda dönmeyi bekliyor
YEREL HABERLER İtalya'ya giden TIR şoförleri yurda dönmeyi bekliyor
Aydın'da jeotermal kuyusunda patlama Kuyudan çıkan buhar onlarca metreye yükseldi
YEREL HABERLER Aydın'da jeotermal kuyusunda patlama Kuyudan çıkan ...
(Görüntülü) Aydın'da jeotermal kuyuda patlama meydana geldi- 2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aydın'da jeotermal kuyuda patlama meydana ...
(Görüntülü) Aydın'da jeotermal borusunda patlama meydana geldi-3
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aydın'da jeotermal borusunda patlama ...
(Görüntülü) Aydın'da jeotermal kuyuda patlama meydana geldi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aydın'da jeotermal kuyuda patlama meydana ...
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı/ Ek ...
Aydın'da jeotermal su borusu patladı
YEREL HABERLER Aydın'da jeotermal su borusu patladı
Müdür Şimşek’in babası toprağa verildi
YEREL HABERLER Müdür Şimşek’in babası toprağa verildi
Tabanca meraklısı hırsız kameraları dikkate almadan silahları çaldı Polis, görüntülerini aldığı soğukkanlı hırsızı yakalamak için çalışma başlattı
YEREL HABERLER Tabanca meraklısı hırsız kameraları dikkate almadan ...
AYDIN'DA JEOTERMAL SU BORUSU PATLADI-1
YEREL HABERLER AYDIN'DA JEOTERMAL SU BORUSU PATLADI-1
Kuşadası’ndaki kadın güç birliğine Başkanın eşinden destek
YEREL HABERLER Kuşadası’ndaki kadın güç birliğine Başkanın eşinden ...
İbrahim Kaya, “Kız Kardeşim Sergül Hamile Değildi”
YEREL HABERLER İbrahim Kaya, “Kız Kardeşim Sergül Hamile Değildi”
Kerem bebeği beşiğinde akrep soktu
YEREL HABERLER Kerem bebeği beşiğinde akrep soktu
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Nazilli’nin Sevilen Müdürü İsmail Şimşek’in acı günü
YEREL HABERLER Nazilli’nin Sevilen Müdürü İsmail Şimşek’in acı günü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X