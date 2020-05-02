Kuşadası'nda vatandaşlar kısıtlamaya uydu

<br>Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın turistik kenti Kuşadası'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak, cadde ve plajlar boş kaldı.<br>İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle, aralarında Aydın'ın da bulunduğu 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın ardından her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuşadası'nın dünyaca ünlü mavi bayraklı plajları, sessizliğe büründü. Sıcak havanın kendisini iyice gösterdiği bugünlerde, plajlarda sokak hayvanları dolaşmaya başladı. Sahil bandında devriye görevi yürüten polis ekipleri, kısıtlamaya uymayan vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyardı. Kenti ziyaret eden turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan Atatürk Bulvarı ve Sağlık Caddesi'nde de sessizliğin hakim olduğu görüldü.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER <br>2020-05-02 15:48:42<br>

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