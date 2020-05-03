İncirliova’da 580 vatandaşın maaşları evlerinde ödendi

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaşlı ve engelli aylığı alan 580 vatandaşın maaşları evlerinde ödendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlılık ve engelli aylığı yardımı ödemeleri başladı. İncirliova’da Kovid19 salgını dolayısıyla 59 Mayıs 2020 tarihlerinde ödenmesi planlanan ödemeler bugün PTT ve kolluk güçleri tarafından vatandaşların ikametlerine gidilerek yapıldı.

Halk sağlığının korunması ve salgının yayılmasının engellenmesinin önüne geçmek için maske ve eldiven kullanarak sosyal mesafeyi de koruyan ekipler, toplamda 580 vatandaşın ikametine ödemelerini ulaştırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.